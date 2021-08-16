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朱怡珊5.1局好投　助新世紀黃蜂5連勝

▲新世紀黃蜂5連勝。（壘球協會提供）
▲新世紀黃蜂5連勝。（壘球協會提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-08-16 01:49:38

2021企業女子壘球聯賽例行賽15日在高雄鳳新棒球場進行賽事，首戰則是福添福嘉南鷹以3:0完封新北凱撒勇士，拿下4連勝，第二場則是由新世紀黃蜂以6:2擊敗台中企聯虎，拿下下半季5連勝。

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2021企業女子壘球聯賽今天由福添福嘉南鷹出戰新北凱撒勇士，嘉南鷹在王牌邱安汝主投4局沒有失分，加上林志霙單場3安猛打賞帶領下，終場以3:0完封對手，拿下4連勝。

新北凱撒推出翁子晴先發，兩隊演出投手戰，嘉南鷹4局才由李思詩敲出中外野安打，林志霙又敲出右外野二壘安打，一口氣打下首分。

5局上，嘉南鷹打線又發威，9棒陳喜晏敲安後，楊依婷也敲出中外野安打，柯佳慧左外野安打，又打回2分奠定勝基。

林志霙單場3安，拿下MVP，她賽後表示：「一開始前面都打不好，不管是擊球點，還是節奏沒抓好，這場就平常心去看。」

15日賽事第二場，由新世紀黃蜂出戰台中企聯虎，結果「女王蜂」依舊威猛，單場9支安打，加上朱怡珊5.1局無失分好投，終場新世紀黃蜂就以6:2贏球，一口氣拿下5連勝。

新世紀黃蜂首局就有攻勢，潘竹瑜獲保送後，施筱琳觸擊推進，林鳳珍敲出中外野安打上壘，之後又靠盜壘進佔得點圈，順利先馳得點。

風羽璇次局雖然3次保送，但也順利守住，兩隊一路僵持到5局上，新世紀黃蜂利用楊淑媛控球不穩，潘竹瑜敲安後，再發生暴傳失誤，林鳳珍、呂雪梅連續二壘安打，一口氣送回3分，加上石婕珮敲出內野滾地球追加分數，單局攻下4分大局。

新世紀黃蜂7局上追加1分，台中企聯虎在7局下反攻，滿壘狀況下，由陳安心敲出高飛犧牲打追回1分，4棒石佳青也擊出左外野高飛犧牲打換回分數，不過沈筱琳再見美技接殺，也幫黃蜂守住勝利。

下周開始企業女子壘球聯賽將於台中萬壽棒球場進行賽事，由新世紀黃蜂出戰新北凱撒，台中企聯虎出戰台北臺產，福添福嘉南鷹將出戰新北凱撒，請球迷鎖定女壘賽事，為企業女壘加油！

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