塔利班殺進喀布爾！阿富汗總統逃離 首公開「出走原因」
民兵組織塔利班（Taliban）據傳將與阿富汗政府討論政權轉移，據《路透社》報導，阿富汗內政部高層表示，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）已經離開首都喀布爾，逃往他國，而行蹤成謎的甘尼在今（16）日凌晨兩點在臉書發文，透露自己逃離的原因，並指出「塔利班用劍和槍贏得勝利」，是他出走之後首度發表聲明。
編輯中心/綜合報導
2021-08-16 07:24:53
甘尼指出「今天我做了一個艱難的選擇，考慮站起來面對進入總統府的武裝塔利班，或者離開過去我奉獻20年的祖國，如果他們離開了，許多同胞可能會被殉難，喀布爾城市應該會被摧毀，可能會在這城市發生巨大的人類災難，塔利班計劃他們準備驅逐我，攻擊整個喀布爾和喀布爾人民，為了避免血流成河，我決定最好離開」。
「塔利班贏得了劍和槍的勝利，現在他們負責保護同胞的尊嚴、財富和自尊，但他們沒有贏得『心』的合法性，歷史上從未有過賦予任何人合法性，他們現在正面臨新的歷史考驗。他們要會保護阿富汗的名字和榮譽，或是優先考慮其他方面，很多人和許多部落對未來都很害怕」。
甘尼提到，塔利班必須保證阿富汗制定一個明確的計劃來做，並與人民分享，才能贏得所有國家、部落、不同部落，姐妹和婦女合法性和人民的心，我會一直思考和規劃為我的人民服務，接下來還有更多的會談。
而在塔利班拿下阿富汗首都喀布爾後，不僅包括美國大使館在內的各國外交人員緊急撤離，成千上萬的當地居民也倉皇逃難，整座城市儼如末日。而在聲明當中，甘尼並沒有透露他前往哪個國家，不過阿富汗「黎明新聞」（Tolo News）揣測，他應該是去了塔吉克。（編輯：張嘉哲）