爽領300萬年薪！他問「工程師憑什麼」 致命原因秒打臉
每個人在找工作的時候，總是會希望自己的工作薪資優渥，且離家近事情少，而也會去比較不同行業的薪資水平落在哪裡，考慮是否人生要轉換跑道。而就有網友表示，自己近日才得知工程師的年薪高達三百萬元，非常優渥，但他也相對質疑「工程師是憑什麼有這樣的薪水？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-16 07:50:58
原PO在PTT以「當工程師為什麼可以這麼爽」為題發文，透露自己最近剛知道當工程師的話，三十歲年收入就有三百萬，不僅可以買房也能買車，生活起居都能照顧的非常好，這也讓他質疑「我也想當工程師，憑什麼工程師可以這麼爽？」
貼文一出，網友紛紛回應「工程師的工作內容很累......他們時不時都在加班」、「人家有專業你沒有，還有他們都是時間換金錢」、「薪水高有薪水高的代價，不是能考上或能當上就會一直做下去」、「我工程師啦，年薪一百萬加班加到爆」、「工程師很多都狂加班...人家高薪是用肝換來的」、「你就是標準的只看薪水不看原因的人啊」、「背後有多辛苦你不知道，整天以為人家爽賺，要你一天上班10小時以上你肯嗎？」
而根據人力銀行統計，台灣每位勞工平均工時為8.0454 小時，但以工程師的職業來說，全台灣有38％的工程師平均工時超過11小時，其中29％更超過14小時；另外在「Goodjob」勞工分享資訊網中，有關工程職位的職缺分享，許多工程師寫下心得幾乎都是「經常加班」，甚至有出現「每天都加班」的狀況，顯見工程師薪水雖然比一般行業高出許多，但也相對付出時間成本較多。（編輯：張嘉哲）