NBA／快艇解決控衛輪換問題　3換1交易得到Bledsoe

洛杉磯快艇持續補強後場，根據《ESPN》報導，球團將兩名控衛Patrick Beverley以及Rajon Rondo，加上年輕鋒線Daniel Oturu送去曼菲斯灰熊，換來了雙能衛Eric Bledsoe。

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Bledsoe今年季後不斷的更換球隊，先是被鵜鶘打包送去灰熊，隨後又傳出新東家因為已經擁有Ja Morant，因此無意留他，會直接將其買斷或交易，最終快艇決定接手，藉此補強後場戰力。

雖然Beverley和Rondo過去都是在聯盟中證明過自己能力的球員，但他們兩人的功能性都太過單一，在今年季後賽甚至都曾被DNP過。因此快艇季後仍可望能升級現有後場陣容。

雖然Bledsoe過去在季後賽的表現不能讓人滿意，而且身高也有點矮，但他攻防能力都很不錯，快艇也不需要他超長發揮，如果只是做好配角，應無太大問題。

而對於灰熊來說，他們目前球員名單已經很滿了，因此《ESPN》也在報導中表示球團對於再進行交易持開放態度。

Bledsoe上賽季有12.2分3.8助攻和3.4籃板，他的到來、再加上Reggie Jackson的回歸，新賽季快艇應該可以解決控衛輪換上的問題。