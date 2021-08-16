履歷投多次仍無音訊？她上網抱怨　眾人分析原因：不意外

人說「畢業即失業」，畢業後要找到工作是必須要花一些時間，但若是投太多次履歷，都沒有被通知上班，或許是要回頭看自己是不是能力不足？近日有網友在網路論壇詢問，是不是很多人有這樣的困擾，不料網友風向一面倒，更分析原因引起討論。





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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO一篇「投多次履歷找不到工作」的貼文，原PO先是詢問大家有沒有這樣的困擾，之後又說想在有能力的時候回報家人，但有很多公司行號很自私不給用，她面試好幾間公司都說會再通知，不過到後來都不見音訊，甚至質問，如果有在工作的主管或是人事們，是不是該要好好反省。原PO覺得跟她遇到相同困境的人一定有感，更說再有能力的人都會被壓榨成說沒能力，最後她直言，在學校煎熬吃苦耐勞，一路的成長都是為了在工作上得到好的薪水，覺得公司方很過分。





▲原PO在網路論壇《Dcard》上說自己投多次履歷仍找不到工作，引起網友討論。（示意圖/翻攝自upsplash）

不料貼文一出，網友並沒有認同原PO的看法，紛紛留言表示，「妳484沒有出過社會，無聲卡是很常見的事，那麼玻璃心，人資又不是整天吃飽沒事幹，對所有面試者都要發通遺珠函，不可能每天追著各部門的主管問，這誰誰誰沒有沒錄取？」、「會再通知只是給妳台階下，真的要妳，面試完就確定了，會直接跟妳敲日期說什麼時候上班」、「今天是妳要去用妳的能力、勞力換取飯碗的人，小事就可以機動成這樣，站在企業的立場，我也不會想用」、「看完就知道為什麼找不到工作了 可憐吶」。





有網友分析為什麼原PO找不到工作，「好無聊的人，自己面試失敗是事實，自己競爭力輸其他面試者是事實，不反省自己還一直檢討資方檢討其他人」、「找工作本來就要找一段時間，與其發文討拍亂發脾氣，不如去問有哪裡不足的地方。如果找不到理想的工作，我建議先找錄取門檻較低的工作，例如技術員還是餐飲業」。（實習編輯：歐雅如）



