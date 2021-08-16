他約女吃飯遭打槍！「對話玄機」曝光 眾驚：已經很客氣
當男生面對喜歡的女生，開始展開追求的攻勢時，通常約出來吃飯或者看電影是很多人的第一步，但是想要追到一個女生，使出渾身解術還不一定能夠成功，人家常說男追女隔座山，日前有位男網友卻連第一步都失敗了，還被發了「宅宅卡」，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-16 10:50:29
這位網友在臉書社團《爆廢公社》發了一篇文章說，「被發卡了求安慰……難得遇到個性很喜歡的女生，就這樣掀開了底牌，難過」，並附上一張聊天對話的截圖，只見原PO先問女生「明天要不要一起吃晚餐或看電影，或隨便走走都好」，女性友人則回覆「你不是說你要考慮開始上班了」，原PO接著回「上班跟約會是兩回事阿，白天上班晚上約會」，不料該位女性只回了「我是宅宅，下班需要休息」。
貼文一出，網友也說「她算打槍的很客氣了」、「他很委婉的拒絕你了」、「很明顯了，她對你沒興趣」、「或許她只是不想跟你出門，不一定是真的宅」、「你這還好吧，我碰到的洗澡洗了10年都還沒洗好，大概溺斃了吧」、「有點可惜，感覺之前經營的不錯，毀在一個失敗的邀約」、「她就是在跟你說，我沒興趣跟你出門」。
另外也有網友點出被拒絕的重點，「沒穩定收入，女生都會怕吧！她回話已經很客氣了」、「就我看到『考慮』開始上班嗎？有人願意交的男朋友連上班都要用考慮的嗎？」、「不想上班還想交女朋友啊？」、「還沒熟就用一個親的表情是要嚇誰」、「怎麼不先好好工作呢」、「重點是工作吧…有穩定的收入再來談」、「重點是還沒有工作吧？」、「沒在工作上班當然被發卡啊」。（實習編輯：王麗雯）