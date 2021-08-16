農曆七月限定！新北兒藝節「書本怪」邀親子共讀FUN暑假
最萌的鬼月來了！新北市兒童藝術節起跑，新北市立圖書館「怪獸小學堂」也結合農曆七月，即日起至9月9日止，應景推出最會說故事的「書本怪」， 邀請到故事高手「陸爸爸」與「彥如姊姊」，每周一至周四上午10點定時首播，陪伴親子暢遊繪本樂園。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-16 10:35:05
新北市立圖書館長王錦華表示，最受親子家庭歡迎的故事活動，因疫情暫時停辦，響應新北市兒藝節怪獸盛會，同時結合農曆七月，圖書館因此特規畫「書本怪奇遇記」親子線上共讀活動；除了挑選適合親子共讀的繪本書，並派出最會說故事的「書本怪」擔任導覽員，透過活潑趣味的說演故事及AR體驗，帶大小朋友來一趟閱讀的奇幻旅程。
新北市立圖書館說，「書本怪奇遇記」親子線上共讀活動，包括「書本怪與七隻小怪獸」以及「繪本大擂台」線上互動故事二個單元，「書本怪與七隻小怪獸」邀深受孩子們歡迎的「陸爸爸說演故事劇場」創辦人陸育克「陸爸爸」，將於8月16日至9月9日每周一至周四上午10點，推出免費的線上繪本故事劇場，，帶大小朋友玩遍臺灣各個角落，認識在地文化。
至於「繪本大擂台」則與親子天下合作，邀從事廣播兒童節目十餘年的彥如姐姐，結合AR體驗，將於8月20日及8月27日上午10點線上直播，為大家說本月最新出版的金鐘兒童節目主持人阿達叔叔「劉清彥的藝術與生活繪本」－《小歌手與玫瑰花》與《我是黑天鵝》，輕鬆拉近孩子與藝術的距離；詳細的活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢，或電（02）29537868分機8007洽詢。