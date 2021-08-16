疫情趨緩　中國本土確診降至13例

（中央社台北16日電）中國這波持續近月的本土疫情趨緩，官方今天通報，新增51例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中境外移入38例、本土13例。
中國國家衛生健康委員會官網上午通報，15日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例51例，其中境外移入38例（雲南11例，浙江5例，山東5例，廣東5例，福建4例，北京2例，上海2例，天津1例，山西1例，遼寧1例，黑龍江1例），本土病例13例（江蘇6例，河南6例，湖南1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。
中國大陸本輪本土疫情源自江蘇南京祿口機場，自7月20日爆發後，一度波及10多個省市，本土確診病例曾達108例。
截至15日24時，中國大陸現有確診病例1938例，累計治癒出院8萬7856例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬4430例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者115萬82人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬5325人。
31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者20例，其中境外移入17例，本土3例（均在新疆）；當日轉為確診病例9例（境外移入3例）。
港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2033例，其中212人病亡；澳門特區累計63例，已出院57例。（編輯：周慧盈/沈朋達）1100816