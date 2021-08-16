7年僅9人中過10億以上頭獎 威力彩今衝17.5億
連續39期頭獎摃龜的威力彩（16）日晚間將再度開獎，台灣彩券公司預估頭彩有望進一步上看17.5億元，若1注獨得，不僅創今年單注最高獎金紀錄，亦是第3屆以來第5高、第4屆以來第4高。而根據台灣彩券統計，自2014年至今，僅有9人抱走過10億元以上頭彩獎金，其中又以台中市2注最多，可說是最受財神青睞的縣市。
記者顏真真/台北報導
2021-08-16 11:57:35
由於威力彩已39期頭獎未開出，連摃期數已是第3屆以來第5高，也使得今晚開獎的威力彩頭彩獎金從15億0946萬1712元起跳，而且根據目前銷售金額推估累計頭獎已破16億元，來到16億0243萬6087元，台灣彩券公司進一步預估，這期威力彩銷售金額可達8億元，頭獎有望進一步衝上17.5億元，如1注獨得，將創今年最高單注獎金紀錄，也是第3屆以來第5高，第4屆以來第4高。
此外，根據台灣彩券公司統計，2014年第4屆發行至去年為止，威力彩累計開過34注頭獎，其中以台中市開出9注最多，為全國最常開出威力彩頭獎的縣市，而去年威力彩也開過6注頭獎，也有2注落在台北市，新北市、南投縣、屏東縣和台東縣各開出1注。
值得注意的是，2014年至今，威力彩頭獎超過10億元以上只開過9次，其中2014年開過2次，2015、2016、2017、2018及2020年則各開過1次，其中又以台中市開過2次最多，可說最受財神爺青睞，其餘開過10億元以上威力彩頭獎的還有台北市大安區、高雄市苓雅區、花蓮縣花蓮市、彰化縣彰化市、宜蘭縣羅東鎮、雲林縣虎尾鎮及南投縣竹山鎮，其中獎金最高是花蓮市1人抱走16.51億元獎金，再來是去年7月27日開出2注分得31.24億，台北市大安區及南投縣竹山鎮各1人抱走15.62億元獎金。