與行政院商討五倍券　綠委：盼另加碼優惠小商家

行政院長蘇貞昌今（16）邀集立法院民進黨團，就五倍券政策討論。據轉述，除了達成全民免付1000元直接領券的共識外，多數立委也都希望紙本與數位並行，至於面額，因為並非唯一貨幣，也沒有一定要變小。

我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長蘇貞昌今邀集立法院民進黨團，就五倍券政策討論。會議進行約2個小時，有與會立委轉述，蘇貞昌在會中表示，我國今年經濟成長率達5.88%，預估創11年新高，因此人民不用再支付1000元換五倍券。而今天的重點沒有聚焦在數位券的部分，只提出無論如何，紙本數位應該要並行，而不要數位先行。

另名與會立委則說，像地方創生、小店家，會中有建議政院可以增加一點優惠，像去年的藝fun券、動滋券，也可以評估繼續，小吃店等產業都可以再加碼，如此可以增加更多加乘的效果。至於面額部分，因為並不是唯一貨幣，1000元面額立委多數也可以接受。

黨團總召柯建銘受訪表示，這段時間以來，振興券的問題有不同看法，在政策討論的過程中本來就是如此，過去黨內在公投等議題上，也都有討論，「我覺得這樣的政策形成是很好的模式」，立法院將開議，有很多議題也可以依照這模式討論。

柯建銘也表示，黨團成員也就小商家受惠、面額變小或使用期限等提出意見。另他也說，只要行政立法一致，執政就要負責，這就是政黨政治。