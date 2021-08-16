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教育部砸3億餘元打防疫戰！開學指引已送指揮中心審核

▲開學日將至，教育部今（16）日宣布，預計補助3億444萬5500元提供各級學校防疫物資。（圖／NOWnews資料照）
▲開學日將至，教育部今（16）日宣布，預計補助3億444萬5500元提供各級學校防疫物資。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-08-16 14:32:26

全國公私立高級中等以下學校與幼兒園即將在9月開學，教育部今（16）日宣布，針對開學防疫需求，預計補助3億444萬5500元提供各級學校防疫物資，另外已訂定開學指引，並送指揮中心，通過審查後便會公告。

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下學期的開學日為9月1日，教育部表示，為協助地方政府及學校落實校園防疫措施，因應各級學校規模不同、防疫物資需求不一，以各縣市公私立高級中等以下學校含幼兒園的學生、教職員工人數為設算經費基礎，補助高級中等以下學校相關防疫物資及用品，預計經費3億444萬5500元。

另外，為落實高級中等以下學校及幼兒園110學年度開學後各項教學及活動等防疫工作，確保師生健康，教育部已訂定「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引防疫管理指引」草案，並送指揮中心審查，通過後將提供給高中以下學校及幼兒園依循，落實開學各項防疫準備工作。


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