華航搶攻疫苗載運商機　前7月冷鏈物流翻倍成長

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展望下半年，華航強調，將持續以貨運為重心，發揮21架貨機效能，搭配客機腹艙運載貨郵，積極爭取急貨及貨運加班機、包機需求。
華航表示，歐美及澳洲市場即將邁入傳統旺季、西方國家陸續解封，以及各國持續推動刺激經濟方案氛圍下，需求看好，海轉空效應仍將持續發酵，雖然疫情仍然嚴峻，但下半年整體營運情況將樂觀可期。
華航指出，身為全球航空貨運主力業者，也是台灣首家獲得國際醫藥品冷鏈運輸認證（CEIV）的航空公司，貨運團隊專業備受國際肯定，今年多次自盧森堡、荷蘭阿姆斯特丹、泰國曼谷、美國曼菲斯等地，運回台灣所需的莫德納及AZ疫苗。
華航說，除台灣所需疫苗，也發揮綿密航網的優勢，協助載運其他國家訂購的疫苗，自台灣轉運至目的地，完成多次疫苗轉口至亞洲國家的運送，在國際疫苗配送上扮演樞紐角色，執行全球疫苗運輸的重要工作。
根據國際航空運輸協會（IATA）統計，華航在國際航空貨運維持領先，承載貨運量持續成長。2020年承運155萬噸貨物，較2019年成長12.8%，國際航空貨運量全球排名躍升至第5。
在國際酬載貨物延噸公里（FRTK）方面，統計顯示，華航2020年載貨量6317百萬延噸公里，較2019年成長18.4%，全球排名第10，貨量增長幅度也是前10大業者之最。華航全新引進3架B777F貨機，加上原有18架B747F貨機，以21架全貨機機隊穩固航空貨運產業競爭力。（編輯：郭無患）1100816