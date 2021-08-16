希臘首例　完整接種疫苗者染疫病歿

（中央社雅典15日綜合外電報導）希臘一家頂尖醫院主管今天表示，境內通報第一起已完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗者染疫死亡的病例，這名病患並未有潛在病徵。
希臘第撒隆尼基（Thessaloniki）的帕潘尼古拉奧（Papanikolaou）醫院加護病房主任卡普拉維洛斯（Nikos Kapravelos）告訴「開放電視台」（Open TV）：「我們有首起完整接種疫苗者病故案例…這是希臘（大約）1萬3000起染疫死亡病例中的首例。」
希臘媒體報導說這個人是一名70歲的牙醫；卡普拉維洛斯說，此人生前並無健康上潛在病徵，也都遵守所有的預防措施，他的妻子和子女先前也都接種了疫苗。
法新社報導，希臘目前累計約1萬3200人染疫病亡，死者平均年齡為78歲。
在秋季將有數十萬去度假返回希臘各城的民眾，恐怕引發第4波COVID-19疫情。
新增確診病例在過去這一週攀升，於11日通報增逾4000例，而前一週約是2800例。
多個希臘島嶼因染疫人數激增而引起注意。米科諾斯島（Mykonos）在一連串病例確診後，7月採取宵禁措施。札金索斯島（Zakynthos）和克里特島（Crete）的兩個城市，最近幾天也實施類似限制措施。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1100816