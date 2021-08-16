特企／泡麵也能吃得營養健康？美女營養師高敏敏傳授撇步

▲圖片來自 營養師高敏敏 instagram

南韓食品大廠不倒翁（Ottogi）推出不少廣受民眾喜愛的泡麵產品，像是「不倒翁金螃蟹海鮮風味拉麵」，就成不少民眾力推的好市多賣場必買商品，一年狂銷20萬箱，「不倒翁乾拌冬粉」更是經常賣掉缺貨的產品，即便今年不倒翁因麵粉、棕櫚油及勞工成本上漲，自8月起泡麵產品平均調漲12%，但死忠粉絲仍趨之若鶩，一箱一箱搬回家收藏；有鑑於疫情期間不少人會選擇在家囤泡麵來減少出門次數，營養師高敏敏特別教大家吃泡麵也能吃得健康的小秘方，讓大家能夠安心吃還能兼顧營養。





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以「不倒翁乾拌冬粉」為例，內附的乾蔬菜料包本來就有乾香菇、紅蘿蔔、高麗菜、海帶芽、木耳等豐富品項，Q彈冬粉更是馬鈴薯和綠豆澱粉製成，高敏敏建議在烹煮的時候先加入乾蔬菜包，接著放入冬粉，再額外放入另外準備的乾香菇、蘆筍、蛋，可增加膳食纖維的攝取，同時補充維生素D、多醣體、蛋白質等營養素；待冬粉撈起來後，拌入一半內附的芝麻香油和韓式辣醬，這樣的搭配馬上讓這碗冬粉的營養更加豐富了，味道卻是十分涮嘴，一口接一口停不下來。





而高敏敏私心最喜歡的「不倒翁金螃蟹海鮮風味拉麵」，除了Q彈拉麵外，最令她滿意的就是微辣且內含蟹肉的海鮮湯，當烹煮時，高敏敏會先將麵體過水來降低面中的油脂，再換上新的水來煮蔬菜包與過水的麵體，接著加入額外準備的新鮮蔬菜玉米筍、高麗菜、蛋，讓這碗泡麵不只擁有滿滿膳食纖維，菜裡豐富的鉀還能排出過多的鈉，最後再倒入一半的醬料和油包即可馬上享用。





仔細一看，營養師高敏敏讓泡麵變得更加有影響的秘訣，實際上就是把油包、醬料包「減半」，因為這些其實就是泡麵中鈉跟油的最大來源，也就是吃多了容易造成身體負擔的部分，不過她也表示：「不倒翁很特別的地方是，即使料包減半，還是非常夠味、辣勁十足，真的很好吃」，因此若能照著營養師的煮法，泡麵吃起來可能比任何外食消夜來得更加營養健康，可以在8/16-8/26日的促銷期間，趕緊到好市多囤貨起來。



