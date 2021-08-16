讓學子安心在校學習 新北議員金瑞龍捐贈環保防疫隔板
9月即將的開學，為讓學子安全的在校學習，新北市議員金瑞龍與正隆關懷兒童基金會一起送暖，捐贈20500片環保防疫隔板給中和區的14所國中小學；尤其紙板材質的防疫隔板，比塑膠壓克力等材質更短且易回收，兼顧防疫安全與環保。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-16 15:20:53
金瑞龍表示，新冠肺炎最廣泛傳播管道為飛沫傳染，因此在學生回歸校園前，聯合正隆關懷兒童基金會主動聯繫中和區的14所國中小學，提出捐贈環保防疫隔板以保障學子們的安全，也希望疫情可盡快散去；並呼籲大家要遵守防疫的規範，讓台灣早日恢復昔日榮景，讓國人早日回到正常的生活。
正隆關懷兒童基金會執行長李春和說，此次捐贈的學校，包括有中和國小、光復國小、復興國小、景新國小、秀山國小、積穗國小、自強國小、興南國小、錦和國小、積穗國中、中和國中、漳和國中、自強國中，及錦和高中附設國中部；此外，受惠學生的人數共19391人。
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