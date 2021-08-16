特企／ovaobike新車續航達230公里　不充電衝武嶺

茵茵綠地與壯闊山景，武嶺位於合歡山主峰和東峰間鞍部，海拔3,275公尺，是台灣海拔最高公路，也是許多車友必朝聖的景點之一，現在想目睹這般美景，電動車也能衝一波！品睿綠能ottobike Group旗下電動機車品牌 ovaobike，以MCRM車款挑戰全程不充電、往返攻頂的一日武嶺活動，展現車款的卓越性能與驚人續航力。





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近年電動機車市場越發蓬勃，自學生到上班族掀起一波騎電動機車的風潮。如今電動車的性能並非只能在市區穿梭，還能帶你翻山越嶺衝上武嶺！ovaobike即將推出的MCRM車款，最高極速可達135公里，在定速50公里下，續航力高達230公里，首創電動車不充電跑山活動，挑戰往返著名地標「南投埔里地理中心碑」及「武嶺」。全程路線來回蜿蜒110公里、最大坡度達14%，體驗在最低溫10度、高速騎乘的激烈操駕下，MCRM車款如何在高海拔地區憑藉優異動力輸出翻山越嶺。





MCRM車款搭配水冷式中置馬達，最大功率達21kW，輪上扭力則高達 279Nm，性能表現足以媲美300CC重機。充電式的設計，搭載一組LCD螢幕，可隨喜好調整4種騎乘模式。車輛標配有Brembo煞車系統、Racing Bros避震，及瑪吉斯MA-T1半熱熔性能胎，同時具備倒車輔助，及打檔回充功能。時尚前衛的造型、強勁動力性能及多功操作介面，MCRM將以電動街車為主打，為全球電動二輪市場的產品帶來一股新風貌。





▲在南投地理中心碑等待車隊出發，MCRM首發團超吸睛。（圖／資料照片）

首次體驗ovaobike的MCRM，讓車手們耳目一新。在攻上武嶺的過程中，車輛的性能表現不但未受高山症影響，在上下山途中多種極致天氣變化下，也讓車手保有舒適的騎乘感受，且充分享受該車款靈活的操縱感，在體驗過後更加期待MCRM的上市。





品睿綠能經歷多年沉潛研發，致力專注在電動交通工具的品牌經營，整合完備的綠能動力資源，為電動車時代佈署藍圖。新推出的MCR系列車款，第四季將先後正式在歐洲及台灣上市，為展現優異性能，首發以電動車挑戰機車族環島最具標竿的路線，期待嚴苛環境下仍能展現品牌硬實力，以電接軌未來，透過突破性挑戰帶領電動車掀起新浪潮。





除ovaobike之外，ottobike Group因應市場需求，預計未來將持續推出更多款型電動車，讓消費者有多元選擇，不讓傳統二輪大廠專美於前，品睿綠能要從今年開始搶占台灣電動車市場。



