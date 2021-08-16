會AIT處長孫曉雅　蘇貞昌：美國支持台灣加入國際組織

新上任的AIT處長孫曉雅今（16）日早上赴行政院，拜會行政院長蘇貞昌。蘇貞昌下午赴新北市新店區訪視溪洲聚落家屋及公共設施工程進度前對此表示，雙方相談甚歡，還超過了原訂的時間，美國會持續支持台灣加入WHO、WHA等國際組織。

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AIT處長孫曉雅今日早上前往行政院拜會蘇貞昌，蘇貞昌下午受訪表示，與孫碰面非常高興，雙方談了好久，還超過原訂時間。孫曉雅大學畢業就來台灣，對台灣非常了解，她非常堅定代表拜登總統、美國政府與各界，表示對台灣堅定的支持，並且對兩國之間進一步發展經濟、貿易等，甚至於對台灣在疫情控制各方面成績，皆表示肯定，也會持續支持台灣加入WHO、WHA等國際組織。

蘇貞昌表示，孫曉雅剛上任就來拜訪，他要代表台灣政府給予最高歡迎，並藉這機會感謝美國在台灣缺疫苗時，派出3名跨黨派參議員直接飛到松山機場，表示會送台灣疫苗，後來送的疫苗更超過宣布的3倍之多，台灣人民很有感，美國是台灣的真朋友，台灣很重視台美之間的關係。

蘇貞昌說，孫曉雅回應表示美國感謝去年缺口罩等物資時，台灣及時給的幫忙，他們也很有感 。蘇說，相信交朋友是互相的，台灣美國之間是最大的貿易夥伴，彼此合作，且對於民主自由價值都是一致的，德不孤、必有鄰，台灣經過努力，朋友多多，要有自信也要做得更好。