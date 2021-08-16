馬來西亞首相上任僅17個月今遞辭呈　接棒首相人選受矚

馬來西亞科學部長今日（16日）在社群媒體上發文表示，馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）已經向最高元首蘇丹阿布都拉（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah）遞交辭呈，結束不足1年半的執政。





我是廣告 請繼續往下閱讀

綜合當地媒體報導，慕尤丁在16日上午召開簡短內閣會議之後前往王宮，多名政府高官早他幾分鐘已經到達，包括總檢察長、警長和國家選舉委員會主席，這也讓慕尤丁即將辭職的傳言鬧得更加沸沸揚揚。在歷經1個小時的會談之後，馬來西亞國家王宮發表聲明指出，最高元首已經接受慕尤丁的辭呈。





馬來西亞科學部長長凱里（Khairy Jamaluddin）也在Instagram上表示，內閣已向陛下遞交辭呈。感謝有機會再次為國家服務。





慕尤丁去年3月以極小差距掌握國會多數上台，但未能取得絕對多數，持續被質疑政府合法性，也時常面臨其他黨領袖的挑戰，政權相當不穩固，在今年8月，許多國會議員宣布，不再支持慕尤。再加上馬來西亞因新冠肺炎（COVID-19）疫情，自今年2月至7月封城半年，但疫情並未出現趨緩跡象，民眾上街示威。在疲於防疫以及國家經濟持續走下坡的種種情況下，讓慕尤丁壓力與日俱增。





▲因疫情持續無好轉跡象，馬來西亞民眾上街抗議，要慕尤丁下台。（圖／美聯社／達志影像）

目前馬來西亞沒有任何國會議員掌握明顯多數，首相府也尚未宣布接棒人選，因此還不清楚由誰出面組成下屆政府。不過當地媒體指出，慕尤丁所帶領的黨以及執政聯盟的盟黨有多人極力爭取下一任首相，其中呼聲最高的包括來自盟友巫統黨（UMNO）的副首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）及資深國會議員東姑拉沙里（Tengku Razaleigh Hamzah）。



