末代指考落點大不同！醫牙公費門檻最低410分

指考今（16）日放榜，隨著五標出爐，補教業者也分析，本（110）學年度的校系落點，其中今年度醫牙名額回流數大增，相較上（109）學年度成長3成，不過將呈現頂端醫科錄取分數提高，較後段系組分數下修趨勢。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-16 16:35:32
得勝者文教考試策略中心主任藍天予指出，由於今年是末代課綱考生，明年就是108課綱首次應考，許多學生在學測時的選填志願都較以往保守，可能是今年醫牙名額回流128人、近30%的原因，但這也造成前段醫科錄取分數更高，以台大醫為例，去年的錄取分為442.25，今年預估為449，不過門檻也有下修，去年的公費門檻為414，今年則是410。藍天予提醒，考生應與去年的組合累積人數比較，就可以大概知道今年的醫牙校系落點。
而在第二類組部分，藍天予分析，受物理考科難度大增，化學分數也下降影響，前20的二類組志願最低錄取門檻均下修，以台大化工系為例約下降7分左右，整體二類系組下降5至10分不等，而若是清、交、成大二類門檻則是331分，中字輩大學則為304分。
在一類組科系落點分數則是全數上升，藍天予表示，主要是受到數乙、歷史、地理等科目較去年簡單，分數拉抬，各個系組落點較去年均增加5到25分不等，以台大財金系為例，加權後估落點412分，而台大法律系財法組加權後預估為463分。
樂學網則表示，三類組頂標分數下降，醫學系預估原始分數409有望選填，較往年下降約5分。而一類組的台大法律學系法學組，預估比起去年約高14分左右，432.70分以上大有把握，司法組則高13分，約落在436.20分。