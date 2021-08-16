偶像對不起！黃子佼追星成「受傷小粉絲」　怒揪背後元凶

藝人黃子佼在主持、綜藝界相當資深，而在演藝圈擁有好人緣的他，今（16）日透露自己很喜歡歌壇的某位前輩幾十年，也曾主持過對方的活動，身為歌迷的黃子佼還會到對方臉書貼文下留言，卻始終未得到回覆，讓他相當失望。好在沒多久後，黃子佼就揪出背後元凶，並向《NOWnews今日新聞》記者表示只是誤會一場。





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▲黃子佼在演藝圈擁有好人緣。 （圖／TVBS提供）

× ▲黃子佼在演藝圈擁有好人緣。 （圖／TVBS提供）

黃子佼透露近來在整理臉書追蹤對象時，決定以受傷小粉絲的身分，忍痛退追喜歡的前輩，疑似想彌補頻頻被冷漠對待的心靈，「身為後輩同行的小弟我，也擔心是否前輩不滿意，放心我還是會繼續聽歌，就不再關心她的日常了，回到沒有社群的那時代，歌手與歌迷的遠距關係，時間、腦力總是不夠用的，還有很多帳號可以追呀！」





▲黃子佼發文。（圖／黃子佼臉書）

× ▲黃子佼發文。（圖／黃子佼臉書）

▲黃子佼表示只是誤會一場。（圖／黃子佼臉書）