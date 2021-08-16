偶像對不起！黃子佼追星成「受傷小粉絲」　怒揪背後元凶

藝人黃子佼在主持、綜藝界相當資深，而在演藝圈擁有好人緣的他，今（16）日透露自己很喜歡歌壇的某位前輩幾十年，也曾主持過對方的活動，身為歌迷的黃子佼還會到對方臉書貼文下留言，卻始終未得到回覆，讓他相當失望。好在沒多久後，黃子佼就揪出背後元凶，並向《NOWnews今日新聞》記者表示只是誤會一場。
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃子佼透露近來在整理臉書追蹤對象時，決定以受傷小粉絲的身分，忍痛退追喜歡的前輩，疑似想彌補頻頻被冷漠對待的心靈，「身為後輩同行的小弟我，也擔心是否前輩不滿意，放心我還是會繼續聽歌，就不再關心她的日常了，回到沒有社群的那時代，歌手與歌迷的遠距關係，時間、腦力總是不夠用的，還有很多帳號可以追呀！」
貼文一出，許多藝人上前留言，希望可以得到黃子佼的回覆，他也笑說：「這篇留言太多了，你們很故意釣我回覆喔！」沒多久後黃子佼瞬間豁然開朗，因為他已經找出背後元兇，氣得直呼：「臭臉書通知不完全，害我漏看、漏接回覆，害我誤會我的偶像，對不起，永遠愛您！」而身為公眾人物的他，決定將心比心，「為了怕失禮和錯過，不管朋友或是網友，臉書我有設定通知，都有寄信到我信箱，但就是會有遺漏」。
看見黃子佼略顯失望的貼文，《NOWnews今日新聞》記者稍早也詢問經紀人狀況，對方表示黃子佼已經沒事，謝謝大家的關心，好在一切只是烏龍一場，讓黃子佼可以更有自信地繼續與偶像互動。