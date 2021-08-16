野球名人房／不是王建民？林琨瀚認為中華隊王牌是「他」
東哥老戰友來報到！本周的《野球名人房》邀請東哥在巴塞隆納奧運的隊友，同時也是前中華職棒三商虎隊、台灣大聯盟太陽隊內野手林琨瀚上節目，認識超過三十年的兩位前輩，互虧和互相吐槽是一定少不了的。節目一開始東哥率先發動攻勢，他表示：「每次看到林琨瀚都會分外地眼紅，因為以前都打輸他們那隊」,本集節目就在兩人的鬥嘴下揭開序幕，還有可愛的樂天女孩倪暄，節目好聽又好看！
運動中心/綜合報導
2021-08-16 20:32:09
進入正題，上次在「東哥巴塞隆納奧運回憶錄」時有提到，他在選手村有提到他有巧遇美國男籃夢幻隊的球星魔術強森（Magic Johnson），林琨瀚補充，他們在自主訓練時中國女籃隊的當家中鋒鄭海霞特別跑來問他們：「小弟弟，你們在幹啥啊？」讓林琨瀚嚇了一跳。在奧運期間被身材這麼高大女生「搭訕」，對林琨瀚教練來說是一個非常難得的回憶。
許多人可能很好奇，這些國手在選手村都在吃什麼？林琨瀚在節目中為大家解惑，他說：「選手村的食物應有盡有，只要你想得到的幾乎都吃得到，但最令我們懷念的食物其實是泡麵，雖然吃泡麵不好」，有這麼多好吃的為何要吃泡麵？東哥跳出來解釋說：「因為選手村離餐聽很遠，吃泡麵最方便」。
接下來即將進入本集的重點，林琨瀚教練要選出他心目中的「中華隊史最佳十人」，首先在投手的部分，相信絕大多數的球迷都會選擇王建民，但林琨瀚教練認為中華隊的王牌投手是「東方特快車」郭泰源，為什麼是郭泰源？林琨瀚解釋：「會選這些人是根據他們過去表現的印象，純粹就是自己心目中的最佳人選，當然一定還有比他們更厲害的選手」。
提到這些「上古神獸」過去的表現，東哥已經把目光放在未來，開始在想現役球員誰能接班？他先點名徐若熙，認為這位年輕投手的速度已經很接近郭泰源了，另外在二壘手的部分，他覺得林靖凱的表現可以超越自己。大家心目中最強的中華隊陣容是誰？看好現役球員誰能頂上？8/16星期一晚間十點，歡迎粉絲們在影片下方留言，和兩位資深前輩一起討論。