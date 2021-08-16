行政院擬推數位五倍券　柯文哲：不贊成使用一次性app

行政院今（16）日拍板，即將在10月發放五倍券，而發放條件也從之前的1000元換取5000元振興券的模式，換成全面普發5000元振興券，並且針對電子支付的部分有額外加碼優惠。對此台北市長柯文哲今（16）日下午接受媒體訪問時，表示政府應該要善用每一次危機，這回不應該再像去年一樣全部發紙券，而是要改用電子支付的方式進行，並且以此推行相關數位基礎建設。





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柯文哲表示，在去年發放三倍券時，政府就應該規劃電子身分證與電子帳戶系統。若是每個國民都有屬於自己的電子帳戶，政府在發放相關補助時，系統就能自動設定不同身份的人要發放多少錢，以及限制這些錢多少天內要花完。柯文哲強調，政府應該利用這次的事件，想想數位基礎建設要怎麼做，「不要說去年這樣，今年又一樣，看不到國家的進步。」





柯文哲強調，自己有聽說中央政府要透過app的模式，進行振興券的發放與支付，但如果app只是一次性的，只是為了振興券發放後就不再做使用，這樣就不太恰當。柯文哲直言，最理想的狀況就是政府要與電子支付業者去作介接，至於民間業者誰的優惠比較多，再讓他們去做競爭；此外中央也應明白表示相關政策應該如何做推行，地方政府若是要針對振興方案進行加碼，才有辦法與中央進行配合。



