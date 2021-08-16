振興新招！姚文智籲：普發5000元面額紙鈔、印鄭南榕肖像

行政院長蘇貞昌今（16）日邀集立法院民進黨團討論五倍券政策，會後達成全民不需付1000元普發之共識。前立委姚文智下午透過臉書表示，五倍券政策最糟糕的結果，就是和馬英九時代的3600元消費券一模一樣，只有金額的差別，若這樣，防疫的成果將會功虧一簣；他提議，由中央銀行新發行面額5000元紙鈔紀念紙幣，不排富，每人送一張，上頭可印上社運前輩鄭南榕或前總統李登輝的肖像。

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五倍券議題各界都關注，沒有公職身分的前立委姚文智今日下午也在臉書發表看法。他表示，不管如何，最糟糕的結果就是和馬英九的3600元消費券一模一樣，只有金額的差別，若那樣，不但防疫的成果功虧一簣，蔡政府很快會被嘲諷，並與最低能的馬英九並列一起，花了大筆經費，在他看是前功盡棄，左支右絀，不甚光彩。

姚文智也說，包括當年民進黨在野，和這段時間替五倍券辯護的人，也一定馬上「雞嘴變鴨嘴」，被痛宰到體無完膚。好好一盤棋下壞了，應另起爐灶，創造文化價值，繼續在原來的「經濟效益」醬缸中打轉，絕非解決之道。

姚文智說，他建議一個絕地反攻的方案，由中央銀行新發行面額5000元紙鈔紀念紙幣，不排富，每人送一張。最關鍵的紙鈔的圖像設計，可採用以「焚而不燬」的建國烈士鄭南榕肖像，9月12日是鄭的冥誕，精神意義不言自明；若折衷，可採用「台灣民主先生」李登輝之肖像，作為李逝世一週年的紀念幣；若還是不敢挑戰，因發鈔緣自疫情，可選擇台灣醫學之父杜聰明肖像，因為是紙鈔，當然不限期；印製預算可由每年新鈔換舊鈔的預算增加一些，發放的方式比照去年即可。

姚文智說，那些主張發現金的，現在發新鈔，閃亮的現金，不要再反對了吧，可否？他最後更說，別以為是狂想，他22年前建議高捷命名美麗島捷運站都順利完成了，此次五倍券數位的方式有點來不及了，自己受民主前輩盧修一啟發，提出的也不是新想法，只是主政者常需提醒。