初聲新聞獎結果出爐！自殺陪伴者、剩食問題雀屏中選

由橘子集團與《NOWnews今日新聞》成立的專欄平台「初聲」年年舉辦新聞獎，鼓勵青年勇於發聲，今（2021）年的獎項也在日前公布，包含獲《最佳受眾洞察》獎、以剩食浪費為出發的作品〈食光島〉；拿下《最佳策略創意》獎、以鮮少受重視的校園自殺陪伴者切入的〈你自由了，我卻多了道枷鎖── 自殺目擊者的告白〉；另外還有奪得《最佳體驗創新》獎、利用互動形式凸顯跨國同婚、代孕領養問題的〈我們只是想要一個家，為什麼那麼難？〉，評審表示，本次入圍作品競爭激烈，分數均相當接近，期待這次的經驗能為台灣新聞界增添助力。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-17 11:58:08
以貼近受眾溝通議題為主軸的《最佳受眾洞察》獎由〈食光島〉奪得，以兒少節目與動畫串場，呈現剩食浪費問題，受訪代表張博瑋指出，作品發想來自於台灣這座島嶼，先前曾研究過「醜蔬果」議題，以此作延伸，現階段的惜食教育缺乏系統，如果能透過一套完整、成熟的課程就像學習國、英、數科目，能從小教育孩子更落實惜食觀念，採用兒少節目形式也能對一起觀看的家長進行二次教育。
著重在獨特視角傳達觀點的《最佳策略創意》獎由〈你自由了，我卻多了道枷鎖── 自殺目擊者的告白〉拿下，從校園自殺事件，發掘受忽略的自殺遺族、陪伴者身心狀況問題，期待喚起校園及社會的重視。受訪代表洪瑩霏表示，這個主題頗具爭議性，團隊遇到最大的瓶頸在於「外部資源的匱乏」，很難實際從校方得到相關資訊，許多單位也拒絕受訪，因此致力於多方立場與事實平衡，希望喚醒閱聽人的關注。
考驗利用適合載體提供閱聽人最佳體驗的《最佳體驗創新》則是由〈我們只是想要一個家，為什麼那麼難？〉奪得，針對目標族群規劃適合互動形式，增加閱聽群眾深入理解台灣同婚法規缺失的機會。受訪代表吳旻諼說明，由於題目必須具有延伸性、話題性，才能引起民眾共鳴，因此從結婚生子議題下手，讓大眾理解對於同志族群來說是多不容易，不過此次內容缺少反對方意見，是團隊還要改進的部分。
針對本屆初聲新聞獎內容，評審團表示，整體來說新世代的選題具有當代性，可惜可能受限於生活經驗，題材不夠多樣化，不過看得出不少參賽者具有相當的企圖心與理念，未來可以更加強深度、厚度，更有脈絡地整理歸納，幫助受眾理解，期待作品有更多新世代獨特的想法與表現，也鼓勵參賽者經磨練後，讓作品更進步。
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