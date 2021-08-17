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賺進大把鈔票後　輝瑞、莫德納、AZ的下一步？

▲COVID-19疫苗廠商吸金兆元，趁勢提升技術與市場的影響力。（圖／美聯社／達志影像）
▲COVID-19疫苗廠商吸金兆元，趁勢提升技術與市場的影響力。（圖／美聯社／達志影像）

財經中心/綜合報導

2021-08-17 08:30:00

疫情推動全球生技業對創新的渴望，而國人關注的COVID-19疫苗，國際生產廠也在大筆現金入袋後，步入另一層次的戰役。

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國產的高端COVID-19疫苗即將出貨，較目前國際主流疫苗晚約8個月；此時，領先的國際大廠因為累積龐大收入，已將戰力提升到另一層次。

這些大廠的收入有多驚人？7月底，輝瑞宣布調高今年COVID-19疫苗的營收目標到335億美元，單一疫苗對單一公司的貢獻就逼近兆元台幣！它的合作夥伴BioNTech（簡稱BNT）爾後也可能會跟進調高150億美元的目標；而另一家廠商Moderna，年度業績貢獻也估達192億美元。

這些澎湃的收入進帳，馬上化為疫苗廠攻城略地的資本，並且積極地體現在「併購」與「結合疫苗」的趨勢上。

《併購》BNT、AZ發動強攻

根據跨國會計師事務所PwC統計，今年上半年全球生命科學領域完成201筆併購交易，是去年同期的兩倍，交易價值達到1233億美元，年增4倍之多。值得留意的是，併購的主要驅動力，已經從過去的專利到期，轉化為對創新的渴望。這跟過去1年疫苗帶頭掀起股市旋風有極大的關係，大家對於創新技術的投資報酬有信心多了。

在諸多國際新興疫苗廠中，BNT是創新技術的代表之一，而該公司獲得收入奧援後，7月19日宣布收購Kite的實體腫瘤TCR研發平台（新抗原T細胞受體），以及位於美國馬里蘭州的臨床製造設施。Kite因為CAR-T細胞療法而聞名全球，BNT買下Kite的另一個TCR研發平台，並且趁機有了第1個美國工廠，在癌症的細胞免疫療法領域引起轟動。

相較於BNT正在積極壯大，另一家疫苗廠阿斯特捷利康（AZ），本來就是製藥界大廠，有既定的發展道路，但是就在AZ因為疫苗而更上一層樓後，7月底完成以390億美元收購Alexion的交易，這不但是最近一年全球製藥業最大一筆收購，也在罕見疾病領域產生巨大影響力。

併購要看機運，至於疫苗開發的方向，就是各憑實力了。目前看來，這些疫苗業新主力有了錢後，臨床試驗更積極，除了持續對付新的病毒變異、以及追加第3劑的臨床試驗外，也加重了「結合疫苗」的開發力道。

《結合疫苗》長期目標要一劑搞定

結合疫苗是希望整合不同病毒疫苗，進而減少接種次數，否則以後民眾每年面對施打流感疫苗、COVID-19疫苗等等，可能因太過麻煩而降低施打意願。根據世界衛生組織估計，美國每年因為流感的經濟負擔約110億美元，站在公衛的立場，不希望疫苗施打意願扣分。

因此現在新躥起的疫苗大廠，願景都希望能開發「結合疫苗」。專精於mRNA技術的Moderna，明確表示長線目標是開發出呼吸道病毒結合疫苗，舉凡流感、呼吸道融合病毒、新冠病毒、人類間質肺炎病毒，希望每年1劑搞定。另外，尚未獲得核准施打、但是可能會成為後起之秀的次單位蛋白疫苗廠商Novavax，不久前也發布結合流感與COVID-19候選疫苗的臨床前試驗積極數據。

不過，結合疫苗還需要多年的臨床試驗，因此眼前疫苗廠的動作都先集中在「同時施打」。例如輝瑞，6月初剛拿到20價肺炎鏈球菌疫苗的美國FDA核准，此時也展開20價新疫苗與COVID-19第3劑追加疫苗同時施打的臨床試驗，目的正是希望未來民眾打疫苗不用跑2趟。

其實，疫情雖造就新一批疫苗大廠，但因為躥起太快，每家公司也都承受著不同問題，不過可以確定的是，這些廠商都在很短的時間內搭建與各國政府的溝通管道，對未來商品化行銷的鋪路很重要。

7月中Moderna新聘了首席品牌長，提前為疫苗正式核准後的行銷團隊做準備；而BNT宣布2022年底啟動第一款mRNA瘧疾疫苗的臨床試驗，也是想擴大非洲市場的掌握度。顯然，新的疫苗戰場已經升級到另一層次，台灣發展疫苗產業，也要加緊腳步了。

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