奧運／「國民女友」羅嘉翎愛拼圖紓壓 未來夢想開甜點店
東京奧運女子跆拳道57公斤級銅牌好手羅嘉翎，被封為「國民女友」，身高183公分的好身材，讓她受到很多粉絲歡迎，這次羅嘉翎特別接受《NOWnews》專訪，提到自己練跆拳道一路走來的心路歷程，羅嘉翎果然就像19歲小女生一樣靦腆、謙虛，有著柔軟的心跟堅強的意志，並透露未來最想開甜點店。
記者吳政紘/綜合報導
2021-08-24 17:48:34｜2021-08-24 17:54:57
羅嘉翎因為練跆拳道，自己也開始學韓文，在她個人IG上面，可以看到她的韓文拼音。遇到偶像韓國跆拳道選手李大勛、金泰勳時，羅嘉翎一改場上兇狠的表情，也化身小粉絲把握機會跟偶像合影。
而練習跆拳道讓她懂得安排時間做自己的興趣，儘管才19歲，羅嘉翎就很懂得照顧自己，安排出遊、玩拼圖、做甜點都是她的興趣，而她認爲這些也可以讓自己在比賽中更專注，也可以紓壓。
羅嘉翎透露，未來的確有想要開甜點店，也知道過去不少前輩開過民宿、早餐店、像金牌好手陳怡安也製作手工香皂，若有機會也會嘗試看看。
此外，訓練當然也是辛苦，尤其女生要練技擊運動，家人通常都會不捨，羅嘉翎卻能堅持下去，也讓不少粉絲很崇拜。羅嘉翎預計未來會持續在個人粉專或是IG更新動態，以及會找時間拍攝一些影片，在這次東奧爆紅後，未來我們將期待更強、更可愛的羅嘉翎在運動場上，持續為台灣創造佳績。