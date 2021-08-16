冬天該去哪個離島玩？「1秘境」網狂推踩點：內行都知道

新冠肺炎影響全球的觀光旅遊業，台灣近日因為疫情趨緩，不少民眾也趁著假日出遠門走走，不過累計到今（18）天，國內疫苗接種人口涵蓋率為39.04%，出門旅遊基本防疫措施仍不可鬆懈。日前就有網友好奇提到，自己預估冬天想到離島去旅遊， 想問問看鄉民們的意見，沒想到話題曝光後網友們一面倒推薦「小琉球」是離島當中最適合旅遊的地點。

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台灣防疫警戒降至二級，隨著夏天進入尾聲，不少民眾與學生難免認為暑假「沒過到」，有網友就在PTT的WomenTalk版上發文表示自己被三級警戒困那麼久，打算趁著冬天人少時到海風較大的離島觀光遊玩，「臺灣有蠻多離島可以去玩，如果冬天想去玩的話比較推薦去哪一個離島玩阿？」。

▲到離島潛水浮潛是不少人的口袋名單，不過記得千萬別隨意碰觸海龜！（圖／海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所提供, 2020.10.20）

原PO好奇發問的同時也感嘆「這時候去應該會有包下整座島的感覺吧！而且可以多玩幾天」，而文章曝光後也獲得許多網友認同討論，「我想去蘭嶼或小琉球，澎湖我當時花火節去」、「去年去金門過聖誕節，其實蠻好玩的只是比較冷，衣服要帶夠，景點都沒人，被我整家包場的感覺」。

不過讓網友一面倒推薦的離島景點則是「小琉球」，留言中許多巷仔內也紛紛推薦指出「小琉球冬天不會比較沒人，懂玩的都冬天去小琉球」、「小琉球！雖然是潮間帶休養期不能看生物，但適合潛水，只是很多店家沒開」、「小琉球，夏天去的時候當地人反而說適合冬天來，氣候不冷而且浪較平穩」、「去年11月去小琉球 早上有點熱 晚上滿涼，不過如果要玩水 上岸時會有點冷」。（編輯：楊智傑）