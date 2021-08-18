影／誤將垃圾車當成冰淇淋車！來台12年美國人最愛這件事

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YouTube頻道「莎白Elizabeth」的莎白在國中時跟著家人一起來到台灣，至今已經12年了，甚至成為台灣媳婦。日前因疫情關係，長久沒見到在美國的家人，於是決定回到美國探親，同時他們也趁著團聚時，一同拍影片分享討論「回美國之後好想念台灣的事」。
影片中提到，他們最喜歡台灣的美食，尤其是早餐店與小吃店，來台灣後也因此不常開伙。莎白的爸爸提到，他最喜歡騎著機車到附近的小吃攤，進行一場「食物大探險」，每一攤都要吃一輪。莎白一家也分享在台灣騎機車的經驗，他們大讚機車機動性高，要去哪都非常方便。
而莎白的媽媽在台灣最喜歡可以天天倒垃圾，他們剛來到台灣時，聽到垃圾車的聲音，還誤以為是冰淇淋車，要爸爸掏錢買給她們吃。莎白的妹妹認為台灣是非常安全的地方，不管在外待多晚都可以不用擔心自身危險，她也覺得台灣人非常熱情，看到有需要幫忙的人，都會放下手邊工作來幫助他。最後莎白則說很喜歡台灣的健保，在美國的醫藥費都特別貴，而在台灣有全民健保，看診也都不需花費大筆費用。（影音編輯：劉俊佑）
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