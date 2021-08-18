COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／誤將垃圾車當成冰淇淋車！來台12年美國人最愛這件事

▲莎白一家討論在台灣時，最喜歡的事物。（圖／莎白Elizabeth 授權）
▲莎白一家討論在台灣時，最喜歡的事物。（圖／莎白Elizabeth 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-18 10:00:00

外國的月亮真的比較圓嗎？許多人都認為，國外的生活環境比較好、薪資也優渥，但住在台灣12年的美國人卻不這麼認為。YouTube頻道「莎白Elizabeth」的莎白，日前與家人一同拍影片分享「回美國之後好想念台灣的事」，他們從食物、交通講到日常生活。其中莎白更提到，「騎機車」是她在台灣最愛做的事情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲在台灣騎機車是莎白最愛做的事情。（圖／莎白Elizabeth
▲在台灣騎機車是莎白最愛做的事情。（圖／莎白Elizabeth 授權）
YouTube頻道「莎白Elizabeth」的莎白在國中時跟著家人一起來到台灣，至今已經12年了，甚至成為台灣媳婦。日前因疫情關係，長久沒見到在美國的家人，於是決定回到美國探親，同時他們也趁著團聚時，一同拍影片分享討論「回美國之後好想念台灣的事」。
 

影片中提到，他們最喜歡台灣的美食，尤其是早餐店與小吃店，來台灣後也因此不常開伙。莎白的爸爸提到，他最喜歡騎著機車到附近的小吃攤，進行一場「食物大探險」，每一攤都要吃一輪。莎白一家也分享在台灣騎機車的經驗，他們大讚機車機動性高，要去哪都非常方便。

▲莎白的妹妹認為，台灣是一個非常安全的地方。（圖／莎白Elizabeth
▲莎白的妹妹認為，台灣是一個非常安全的地方。（圖／莎白Elizabeth 授權）
而莎白的媽媽在台灣最喜歡可以天天倒垃圾，他們剛來到台灣時，聽到垃圾車的聲音，還誤以為是冰淇淋車，要爸爸掏錢買給她們吃。莎白的妹妹認為台灣是非常安全的地方，不管在外待多晚都可以不用擔心自身危險，她也覺得台灣人非常熱情，看到有需要幫忙的人，都會放下手邊工作來幫助他。最後莎白則說很喜歡台灣的健保，在美國的醫藥費都特別貴，而在台灣有全民健保，看診也都不需花費大筆費用。（影音編輯：劉俊佑）

▲莎白非常喜歡台灣的全民健保。（圖／莎白Elizabeth
▲莎白非常喜歡台灣的全民健保。（圖／莎白Elizabeth 授權）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀