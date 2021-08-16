面試秒答離職原因！老實男「1理由」慘被打槍　網全吵翻

面試對許多求職者來說不僅是拿到心儀職缺的關鍵門檻，也是更能了解未來可能職場環境、福利或辦公室生態的第一步，而面試時該如何應對進退也是上班族們亙古不變的熱門話題，日前就有名網友提到，自己有朋友因為在面試時老實回答了上一份工作的離職原因而被對方打槍，經歷曝光後也引發兩派人馬熱議。

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面試被問到上一份工作離職的原因是否該老實回答？一名求職者在面對這題時就直接告訴人資「因為公司積欠一個月薪水所以打算換工作」，原本整趟面試過程都相當順利，最後該名求職者回答完後也以為「穩上」了沒想到卻收到婉拒消息，待他主動聯絡對方後才得知，面試過後該應徵職缺的主管認為他「人格有問題」因此拒絕。

▲有求職者老實回答了上一份工作的離職原因是「被公司欠一個月薪水」，沒想到原以為「穩上」卻慘被打槍。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

原PO對此就好奇詢問，「是不是被問建議面試都說薪水、地點生涯規劃比較好？」文章在PTT的Tech_Job版上曝光後也掀起熱議，有網友就認為這名求職者應該慶幸沒被這樣的公司錄取「這種沒錄取應該要恭喜吧」、「拒絕錄取的理由千奇百怪，別認真」、「公司面你，你也在面公司」、「看起來躲過雷缺」、「只能說你朋友老實人太菜..離職原因最好不要用批評跟抱怨的方式來描述」、「該慶幸還好沒上嗎？」。

但留言中也有不少職場前輩們質疑原PO說法，指出不一定是他最後的回答導致被婉拒打槍，「可能是過程中其他回答導致對方認為人格有問題，不是欠薪這題吧」、「不太相信你的說詞」、「你確定是因為這件事嗎？」、「HR真誠實直接說人格有問題，我的只會說很可惜沒缺了，把你放進人才庫」、「事出必有因，絕不會因為這種離職原因造成」、「我也直接說欠薪，我就拿到一堆offer，問題不是出在回答這題吧」、「原因應該不是這個吧，一定是面試內容那部分讓人感覺有問題」。（編輯：楊智傑）