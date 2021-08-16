外國妹吃超商飯糰「1步驟」卡關超困惑！內行再曝冷知識

台灣便利商店數量驚人，服務項目也五花八門，幾乎可滿足一般人的日常所需。其中外食族又因為「飯糰」方便美味、口味應有盡有，將其視為超商食品的熱門首選。不過日前就有網友分享了超商飯糰的冷知識，更提到今年東京奧運期間一名加拿大播報員無法順利打開飯糰的趣味模樣，話題曝光後也掀起網友們迴響。

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這名網友在PTT的超商版上分享了日本超商飯糰的一些冷知識，其中就包含日本一開始只有「梅子、柴魚、昆布、鮭魚、鮪魚沙拉」等五款飯糰口味，至於讓不少外國人頭疼的「包裝」也從1978年開始就漸漸改良，早期還得用許多奇葩的方式才能打開，傳入台灣時則已經是「中間一條線」的包裝。

▲超商飯糰的包裝並非一開始就是「中間一條線」的設計。（圖／翻攝自推特）

此外，由於日前東京奧運吸引各國體育選手、相關工作人員齊聚一堂，一名加拿大播報員布西斯（Anastasia Bucsis）就因為無法順利打開飯糰，在個人推特上傳一部自己「卡關」的影片向網友求助，只見影片手忙腳亂的她先是按照指示拆開第一層飯糰包裝，結果卻在抽出海苔的步驟卡關，因為第一步沒有撕到底、僅撕滿一圈，無奈留下大片海苔在包裝內。

▲加拿大播報員布西斯（Anastasia Bucsis）不會開御飯糰，向網友求救的模樣讓大家笑翻。（圖／翻攝自@anastasure的推特）

該名網友也提到，當時因為奧運期間有太多外國選手和播報人等抵達日本，當地超商甚至拍了一部教學影片來教導國外遊客「怎麼拆開飯糰」，另外他也補充日本的超商飯糰很常出現「地區限定」口味，就連白米飯品種也會有所差別。不少網友看完後也紛紛大讚「長知識了」、「哇超商系嗎」、「日本超商飯糰真的很好吃」、「看外國YTBER去日本被超商食物驚艷很有趣」。（編輯：楊智傑）