土航首架阿富汗撤僑專機　324公民抵伊斯坦堡

（中央社記者何宏儒安卡拉16日專電）土耳其航空公司首架撤僑專機今天自阿富汗送回約324名土耳其公民。外交部長卡夫索格魯表示，駐喀布爾的大使館已聯繫約1500名當地土耳其公民，調查其撤離意向。
中央社
2021-08-17 09:00:35｜2021-08-17 09:32:54
「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，搭載約324名乘客的土耳其航空公司（Turkish Airlines）阿富汗撤僑專機今天傍晚降落伊斯坦堡機場。由於試圖逃離的阿富汗民眾蜂湧闖入喀布爾機場，航空交通無法正常運作，目前還不清楚撤僑任務是否繼續執行。
民兵組織塔利班（Taliban）進入首都喀布爾後，土航今天已取消原有每週10個飛阿富汗表定航班。
卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）指出，駐阿富汗大使館聯繫了約1500名當地土耳其公民，以及土耳其企業負責人和員工，以了解撤離意向。
他說：「我們現正蒐集公民需求，會跟其他有關機構協調，儘可能對有意離境民眾提供機會，已經完成必要準備工作。」他強調，土耳其持續與阿富汗有關各方溝通，採取必要措施保護當地土耳其公民。
與此同時，國防部長艾卡（Hulusi Akar）召開特別會議，評估阿富汗情勢演變。土耳其對當地派駐約500名士兵，駐紮喀布爾國際機場。聽取駐阿富汗土耳其部隊指揮官簡報後，艾卡強調，駐當地土耳其士兵和官員的安全是首要之務。（編輯：黃自強）1100817