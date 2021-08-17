阿富汗變局　土耳其防長：可在24小時內撤軍

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「目前沒有我們續留喀布爾的協議」，一名土耳其官員告訴獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle EastEye）：「不過我們會針對他們要不要我們維持駐軍，嘗試跟塔利班談。考量兩國深厚關係，這（指土耳其在阿富汗維持駐軍）對我們而言很正常。」
這位土耳其官員說，土、阿外交關係已持續100年，兩國也有深遠文化連結。
然而，儘管將土耳其視為兄弟之邦，多名塔利班成員已表明不會准許土軍以「外國代表機構」（foreignmission）一部分的名義留在境內。不過隨著美軍撤離，安卡拉認為，塔利班有可能改變想法。
這位土耳其官員說，土耳其還是可以保衛機場安全，這樣可能在外交上有利於塔利班。這位官員說：「此舉可能幫助他們獲得想要的外交承認。」
但是土耳其官員不諱言：「如果他們不要，我們可以離開。」
官員同時表示，雖為北大西洋公約組織（NATO）成員，土耳其不曾對塔利班戰鬥，「我們不是侵略者，塔利班也知道這一點，我們在那裡畢竟只有600名士兵」。
土耳其國防部長艾卡今天告訴「晨報」（Sabah），如果塔利班不要土耳其留下，「我們可以在24小時內撤軍」。
土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）上週表示，願意會見塔利班政治領袖巴拉達（Mullah AbdulGhani Baradar）協商阿富汗危機。對此，塔利班發言人說，相關會面「在正確情況下」有可能
艾爾段昨天說，將竭盡全力與巴基斯坦合作，致力於阿富汗穩定，不過他沒有提到土軍去留。
與此同時，艾爾段執政聯盟夥伴、右翼民族主義政黨民族行動黨（MHP）黨魁巴契利（Devlet Bahceli）今天在推文中說，無法想像土耳其自阿富汗撤軍，並呼籲與塔利班談判停止阿富汗難民湧入土耳其。
基於安全顧慮，土耳其駐阿富汗大使館已於14日遷移到喀布爾機場繼續運作。軍方也認為，保衛喀布爾機場安全的任務風險日增。加上塔利班已經掌控喀布爾，派兵保衛機場意義不大。但是維持在當地駐軍，政治決定的成分將會高於軍事決定。
另一位土耳其官員表示，持續與塔利班進行談判，還沒有作成撤軍決定。
第2位官員認為，在喀布爾維持駐軍對未來幾年而言有其重要性，土耳其尤其著眼於跟阿富汗重建有關的貿易機會。
同時，安卡拉還考量到與阿富汗的文化關連。阿富汗北部有許多突厥人，這使得與阿富汗繼續保持長遠關係有其必要。
第2位官員說：「我們在阿富汗有學校、商人及其他商業利益。留在阿富汗也是戰略之舉，我們稱為『軍事外交』。」
除了土耳其決定與塔利班進行直接接觸外，中國也已經表達有意與塔利班建立「友好關係」；俄羅斯則可能於數日內承認；伊朗也認為當前情勢不失為未來的「機遇」。
伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今天表示，美國在阿富汗「敗北」可能為這個飽經戰亂國家舖平和平之路。
伊朗總統辦公室今天在新聞稿中引述萊希說：「美國軍事敗北撤離阿富汗應可為當地恢復生活、安全和長久和平提供機會。」他表示，伊朗密切關注阿富汗情勢，對睦鄰關係作出承諾。
根據聯合國難民署（UNHCR），與阿富汗西部接壤的伊朗目前接納約300萬逃離國內戰亂的阿富汗人。隨近日情勢演變，德黑蘭將在東部邊境3省臨時收容阿富汗公民。
伊朗已縮減駐阿富汗外交人員，對5個外交機構中的3個進行人員撤離，喀布爾使館只留下維持基本運作的有限人力。伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）則與今天到訪德黑蘭的中國外交部阿富汗事務特使岳曉勇商討阿富汗情勢。（編輯：郭中翰）1100817