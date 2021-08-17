擴大接種　巴西聖保羅將為18歲以下者施打COVID-19疫苗

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目前巴西國家衛生監測局（Anvisa）只批准使用美國輝瑞藥廠（Pfizer）的COVID-19疫苗為18歲以下者接種，並分析為3至17歲兒童及青少年施打CoronaVac的可行性。
CoronaVac是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）與布坦坦研究所合作研發的COVID-19疫苗。布坦坦研究所今天再交付400萬劑CoronaVac給巴西衛生部，聖保羅州政府與衛生部達成提供1億劑疫苗的合約，將在8月底完成交貨。
目前聖保羅州已為70.25%的人口接種一劑疫苗，28.57%已接種兩劑或單劑（嬌生）疫苗；91.98%的18歲以上人口已接種至少一劑疫苗。
聖保羅州首府聖保羅市政府為加快提高疫苗覆蓋率，14日和15日發起連續34小時的COVID-19疫苗接種活動，為超過50萬名18歲以上民眾接種疫苗，使得聖保羅市至少接種一劑疫苗的18歲人口比例達到99.2%，預定今、明兩天可達到100%。
聖保羅市長努尼斯（Ricardo Nunes）對周末的疫苗接種馬拉松成果滿意，並感謝民眾積極參與，特別是犧牲周末休息時間、徹夜不眠為民眾施打疫苗的醫護人員。
為吸引年輕人接種疫苗，同時為疫情下的聖保羅市增添文化活力，20處得來速（drive-thrus）疫苗接種站也有音樂DJ和集體文化表演。
資深DJ杜然德（Flávia Durante）表示，她曾經參加過各種活動，但從未想過會在疫苗接種現場表演，而這次的經驗讓她特別難忘，因為看到年輕人開始接種疫苗，彷彿也看到希望；祈願疫情趕快緩解，恢復常態生活。
自去年COVID-19大流行以來，巴西已有超過2000萬人染疫，近57萬人死亡。巴西人口約2億1000萬，超過54%接種第一劑疫苗，近24%接種兩劑或單劑疫苗。（編輯：韋樞）1100817