合體英系嘉義視察　蘇貞昌談五倍券：民進黨政府最接地氣

蘇貞昌今（17）日一早抵達嘉義縣六腳鄉台糖蒜頭糖廠，視察嘉義蒜頭糖鐵延伸計畫，英系的嘉義縣長翁章梁、在地立委陳明文與蔡易餘現身陪同，不少鄉親在現場高舉「有政府會做事」、「振興券免費領，行政院做後盾」牌子，並高喊「院長好」、「謝謝蘇院長」、「有你真好」等，歡迎蘇揆到訪。針對近來受到討論的五倍券，蘇貞昌受訪表示，民進黨在決策過程中有多元意見，從各方面妥善考量溝通後，最後做成接地氣、合民意、既振興又紓困的五倍券政策，希望大家熱烈期待。

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蘇貞昌今日一早抵達嘉義展開6個視察行程，在第一個行程前受訪時針對五倍券表示，大家都注意五倍券、振興，這樣非常好，政府會注意到各方意見，整合成最好的方案。

蘇貞昌說，五倍券就是限期使用的現金，而且是會長胖長高的，因為廠商會加碼、地方政府也會跟進，五倍券會有很大振興效果兼紓困作用，希望大家熱烈期待，各方也都準備好加碼刺激折扣方案，同時今年也會有數位各方面進行，一定會做更好。

蘇貞昌也說，過去政府各種政策形成，有些時候當政者不會注意到民意反映，但民進黨政府就是最注意民意、最接地氣，在形成政策的過程中，會從各種資料與政府有的資源做考量，加上民意代表在地方接觸到民意，反應在決策過程中，民進黨會從各方面妥善考量、溝通後，就像昨天邀請黨籍立委到行政院進行行之有年的行政、立法協調會報，最後大家做成既接地氣、合民意，也能振興兼有紓困的作用的五倍券政策。

蘇貞昌今日首站視察蒜頭糖鐵延伸計畫後，預計接續前往故宮南院、嘉義茶改場預定地、臺南岸內糖廠影視基地、鹽水車站、月津港等地視察。