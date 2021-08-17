新北兒藝節讓客廳變射箭場 十三行筆刷怪陪你勇闖史前
2021新北市兒童藝術節主題為「怪獸競技場」，讓參與者能夠在線上的虛擬世界中彼此較量；十三行博物館搭上臺灣射箭男團在東奧射下銀牌的這股熱潮，在「怪獸小學堂」的專區中，特推出「史前神射大PK」的活動，讓大家接觸射箭這項擁有數千年歷史的技藝。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-17 10:46:04
十三行博物館表示，在沒有獵槍的史前時代，用竹子、石器、麻繩等天然素材來製作弓箭狩獵，是當時人們必備的技能；為了推廣這項原始技能，並兼顧推廣環保及安全性，出允文允武、外型圓圓胖胖的可愛怪獸「筆刷怪」擔任教練，教大家利用隨手可得的竹筷、棉繩、吸管、輕質土、寶特瓶及碎布，製作輕便安全的弓箭組及箭靶，把客廳、房間變成小小射箭場。
十三行博物館說，為鼓勵大家踴躍秀出自己的弓箭作品，即日起至9月12日止，只要至十三行博物館的臉書粉專，於置頂文章留言處貼上您與弓箭的合照，並標註2位好友，即可參與抽獎活動；獎品有可愛充滿史前風格石器鉛筆組，及兼顧知識性與娛樂性的考古繪本，預計9月13日公布抽獎結果，更多的資訊，請至十三行的官網或粉絲專頁查詢。。
十三行博物館指出，允文允武的筆刷怪除教大家射箭，還會化身說書人與沙畫大師，獻上溫馨的史前故事「努耶的食物罐」；帶著大家透過生動的國、臺語唸白，及神乎其技的沙畫呈現，走進新石器時代早期的原始世界，了解當時的人們如何利用身邊的自然資源，製作精緻的陶器、在山林中種植美味的根莖類食物，重現5000多年前，發生在八里觀音山麓國定大坌坑考古遺址的故事。