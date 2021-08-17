五倍券終定案　民進黨團：共同決定政策很和諧

行政院16日和立法院民進黨團達成共識，全民不需再拿1000元，即可獲得5000元振興券，至於細節與發行時程等，政院則將持續研議。民進黨團幹事長劉世芳今（17）日表示，昨日在場很多委員對蘇貞昌的發言都很讚賞，大家共同決定政策，相當和諧。

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劉世芳說，昨天出席的委員有45位，其中有30位發言，大家立場都一致，希望振興五倍券免收1000元，這共識性非常強。至於小面額部分，還有怎樣擴大參與層面、盡快發行等議題，就她了解，印製完，大約10月初就可以對外發行了。

劉世芳也表示，在場很多委員對蘇貞昌的發言都是讚賞，最後政策共同決定是相當和諧，民進黨在綜合不管從臉書、基層、黨部所蒐集的意見，最後共識性強，這是民進黨決策過程，決策形成當中有不同聲音，但大家都放下身段，聆聽不同聲音，怎麼樣變成執政黨最好政策是過程，就如同黨團總召柯建銘說過，「不了解民進黨的決策過程的話，不必見縫插針」。

劉世芳還說，6月18日立法院通過特別預算案，之後行政院送振興五倍券到立院，很快就會通過，至於是否可以在中秋節前後就讓全民提領，就要看行政方面的速度，譬如印券、數位政策措施施行上能不能同步。