破除跳船謠言 顏寬恒挺江啟臣：不要見縫插針、無中生有
國民黨主席江啟臣今（17）日在前台中市長胡志強、前立委顏寬恒陪同下，登記參選黨主席，爭取連任。顏寬恒稱江啟臣是他的好兄弟、好戰友，更是他所敬重的好朋友，而國民黨就是需要這樣強而有力的領導人；國民黨在江啟臣的領導下，從谷底爬升，希望不要有那麼多見縫插針、無中生有，他支持江啟臣順利連任，讓國民黨的改革、創新延續下去。
記者余祥／台北報導
2021-08-17 11:21:24｜2021-08-17 11:29:40
顏寬恒日前選在國民黨主席候選人朱立倫宣布參選隔日，辭去國民黨義務副秘書長一職，引發跳船潮質疑，重傷江啟臣氣勢。顏寬恒今日陪同江啟臣登記參選，更表態力挺昔日戰友江啟臣，徹底破除跳船謠言。
顏寬恒說，國民黨需要的就是新世代的領導人，在江啟臣這一年多的領導中，國民黨從谷底爬升，贏得年輕朋友的信任，希望不要有那麼多見縫插針、無中生有，他支持江啟臣順利連任，讓國民黨的改革、創新能成功走下去。
顏寬恒還說，江啟臣這一年來遭受很多罵名，但逐漸讓年輕人看見國民黨，也贏得多數黨員認同，江啟臣堅持原則、為台灣民眾爭取更多權利，一定會成為監督執政黨最大的力量。