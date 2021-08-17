COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

破除跳船謠言　顏寬恒挺江啟臣：不要見縫插針、無中生有

▲前立委顏寬恒（左1）今日陪同黨主席江啟臣（中）登記參選黨主席，爭取連任。（圖／記者余祥攝，2021.08.17）
▲前立委顏寬恒（左1）今日陪同黨主席江啟臣（中）登記參選黨主席，爭取連任。（圖／記者余祥攝，2021.08.17）

記者余祥／台北報導

2021-08-17 11:21:24｜2021-08-17 11:29:40

國民黨主席江啟臣今（17）日在前台中市長胡志強、前立委顏寬恒陪同下，登記參選黨主席，爭取連任。顏寬恒稱江啟臣是他的好兄弟、好戰友，更是他所敬重的好朋友，而國民黨就是需要這樣強而有力的領導人；國民黨在江啟臣的領導下，從谷底爬升，希望不要有那麼多見縫插針、無中生有，他支持江啟臣順利連任，讓國民黨的改革、創新延續下去。

我是廣告 請繼續往下閱讀
顏寬恒日前選在國民黨主席候選人朱立倫宣布參選隔日，辭去國民黨義務副秘書長一職，引發跳船潮質疑，重傷江啟臣氣勢。顏寬恒今日陪同江啟臣登記參選，更表態力挺昔日戰友江啟臣，徹底破除跳船謠言。

顏寬恒說，國民黨需要的就是新世代的領導人，在江啟臣這一年多的領導中，國民黨從谷底爬升，贏得年輕朋友的信任，希望不要有那麼多見縫插針、無中生有，他支持江啟臣順利連任，讓國民黨的改革、創新能成功走下去。

顏寬恒還說，江啟臣這一年來遭受很多罵名，但逐漸讓年輕人看見國民黨，也贏得多數黨員認同，江啟臣堅持原則、為台灣民眾爭取更多權利，一定會成為監督執政黨最大的力量。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀