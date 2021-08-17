教職員檢驗須自費？高虹安轟：沒疫苗打是老師的錯嗎

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高虹安指出，行政院長蘇貞昌7月中赴新竹時，曾打包票開學日快到了，會讓照顧孩子們的老師等教育人員完成接種疫苗，但現在已即將開學，雖然6月底時，將教師列入第七類疫苗施打名單，並要求各級學校將教師名單造冊，包括第一階段的正式教職人員、第二階段為代課、代理、鐘點實習的教職人員。
高虹安表示，教育部長潘文忠說希望開學前兩週就能完成教育人員疫苗接種，讓教職人員能在有疫苗保護力情況下放心回學校。不過，8月就傳出疫苗不足的問題，據教育部8月12日新聞稿指出，「高中以下學校（含幼兒園）教職員工第一階段造冊人數33萬8593人，已接種疫苗人數30萬6005人，接種率達90%。」惟各地方政府相繼表示，第一階段造冊數與中央實際配發疫苗數仍有差距，以北市為例，第一階段造冊數5萬4795人，中央僅配3萬5815劑，差距1萬8980劑，影響整體施打及調度甚鉅，亦影響教育工作者施打權益。
高虹安強調，據教育部公布相關防疫指引，其中要求未施打疫苗或疫苗接種未滿14天的教職員，第一次到校須3天內快篩或PCR陰性證明，每3到7天還須定期快篩，但費用自付，目前未規畫相關補助，這讓教育工作者很驚訝，「沒疫苗可以接種，難道是老師的錯嗎？」
侯俊良認為，7月初從幼兒園第一批老師開始施打疫苗，許多教育相關民間團體不斷呼籲應儘速施打，當時就有疫苗不足的問題，教育部稱距離開學還有時間、不急，但現在很快就要開學了，教職員疫苗施打率不足，讓人憂慮開學後的防疫問題，希望教育部能儘速補足疫苗、施打。
侯俊良還說，全教總認為目前教育部公布數據，第一階段教職員施打率已經達9成，是否開學後對於未接種疫苗或接種疫苗未滿14天的教職員，仍須快篩、PCR，他認為是多慮，希望教育部或中央流行疫情指揮中心能再評估看看，或是這樣的費用不應該轉嫁給老師，應該由政府支應。
新聞來源為Newtalk 新頭殼