COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

教職員檢驗須自費？高虹安轟：沒疫苗打是老師的錯嗎

▲ 教職員檢驗須自費？高虹安轟：沒疫苗打是老師的錯嗎（圖／新頭殼）
▲ 教職員檢驗須自費？高虹安轟：沒疫苗打是老師的錯嗎（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-08-17 16:23:13

9月1日開學在即，民眾黨立委高虹安今（17日）批評，目前光第一階段教職員施打疫苗就不足，教育部要求未施打疫苗或疫苗接種未滿14天的教職員，第一次到校須3天內快篩或PCR陰性證明，每3至7天還須定期快篩，但費用要自付，「沒疫苗可以接種，難道是老師的錯嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
高虹安上午舉行「支援前線！中央應盡速補足教育工作者疫苗差額」線上記者會，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良、民眾黨南投縣黨部主委簡千翔出席。

高虹安指出，行政院長蘇貞昌7月中赴新竹時，曾打包票開學日快到了，會讓照顧孩子們的老師等教育人員完成接種疫苗，但現在已即將開學，雖然6月底時，將教師列入第七類疫苗施打名單，並要求各級學校將教師名單造冊，包括第一階段的正式教職人員、第二階段為代課、代理、鐘點實習的教職人員。

高虹安表示，教育部長潘文忠說希望開學前兩週就能完成教育人員疫苗接種，讓教職人員能在有疫苗保護力情況下放心回學校。不過，8月就傳出疫苗不足的問題，據教育部8月12日新聞稿指出，「高中以下學校（含幼兒園）教職員工第一階段造冊人數33萬8593人，已接種疫苗人數30萬6005人，接種率達90%。」惟各地方政府相繼表示，第一階段造冊數與中央實際配發疫苗數仍有差距，以北市為例，第一階段造冊數5萬4795人，中央僅配3萬5815劑，差距1萬8980劑，影響整體施打及調度甚鉅，亦影響教育工作者施打權益。

高虹安強調，據教育部公布相關防疫指引，其中要求未施打疫苗或疫苗接種未滿14天的教職員，第一次到校須3天內快篩或PCR陰性證明，每3到7天還須定期快篩，但費用自付，目前未規畫相關補助，這讓教育工作者很驚訝，「沒疫苗可以接種，難道是老師的錯嗎？」

侯俊良認為，7月初從幼兒園第一批老師開始施打疫苗，許多教育相關民間團體不斷呼籲應儘速施打，當時就有疫苗不足的問題，教育部稱距離開學還有時間、不急，但現在很快就要開學了，教職員疫苗施打率不足，讓人憂慮開學後的防疫問題，希望教育部能儘速補足疫苗、施打。

侯俊良還說，全教總認為目前教育部公布數據，第一階段教職員施打率已經達9成，是否開學後對於未接種疫苗或接種疫苗未滿14天的教職員，仍須快篩、PCR，他認為是多慮，希望教育部或中央流行疫情指揮中心能再評估看看，或是這樣的費用不應該轉嫁給老師，應該由政府支應。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀