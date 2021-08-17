遭影射小白、小綠　江啟臣駁斥：我是中華民國正藍

國民黨主席候選人朱立倫昨日表示，國民黨需要強而有力的領導，不能變成小綠、小白，國民黨就是國父孫中山、前故總統蔣經國的國民黨，「我們就是正藍」。爭取連任的黨主席江啟臣今（17）日則反擊，他當然是正藍，當他被台獨嗆的時候，他說「要台獨去找總統蔡英文，要捍衛中華民國跟著我走。」政黨間議題合作可以，要利益交換免談。
記者余祥／台北報導
2021-08-17 11:51:53｜2021-08-17 11:53:58
江啟臣在兩岸論述試圖淡化九二共識，遭部分黨內人士質疑是小綠，日前江啟臣又操作藍白合，引發黨內不滿，遭稱小白。
江啟臣對手朱立倫昨日登記參選時，直打江啟臣痛點，朱立倫強調國民黨不能變小綠、小白，要當正藍。
江啟臣回應，他當然是正藍，他被台獨嗆時回：「要台獨去找蔡英文，要捍衛中華民國跟著我走。」如果要當小白，去年高雄市長補選就不用提名，直接讓給你（民眾黨）就好，但他堅持提名，雖然知道那是場硬仗，但這個年輕人敢戰，所以給他機會，中間遇到挫折沒有退卻，因此，他跟所有黨員先進講，應該給所有前線打仗同志加油打氣鼓勵。
江啟臣說，「怎麼懷疑自己怎麼是小白小綠呢？我們就是中華民國、正藍。」政黨間議題合作可以，要利益交換免談。