海地強震逾1400死　熱帶風暴來襲恐釀山崩洪災

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海地民防機構今天初步估計，震央位於首都太子港（Port-au-Prince）以西約160公里處的強烈地震，迄今已造成1419人罹難、6900人受傷。
官員表示，地震也摧毀了超過3萬7000戶民宅，許多教堂、飯店和學校也受到重創或損毀。
在遭遇重擊的薩魯特港鎮（Port Salut）醫院協助支援的26歲助產士卡蒂（Aline Cadet）說：「我們在心理方面真的不夠強健。我們完全不知該如何度過這一切。」
她說：「有些孕婦因跌倒或受傷而失去了寶寶。」
海地11年前也曾遭強震重創尚未復原，上個月7日又發生總統摩依士（Jovenel Moise）遭暗殺身亡的不幸。
根據美國國家颶風中心（US National HurricaneCenter, NHC），葛瑞斯恐為加勒比海伊斯班尼奧拉島（Hispaniola Island）上的海地與多明尼加帶來5至10英寸（約13至26公分）的降雨量，過完明天一整天，南部地區的「局部最大降雨量預計可達15英寸（約39公分）」。
美國國家颶風中心警告：「這類強降雨可能引起山洪暴發和都市洪災，也可能引發山崩。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1100817