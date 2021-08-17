馬克宏談阿富汗局勢：不應再淪為恐怖主義溫床

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他表示，這場演說不僅是對法國國民，也是給「和我們擁有長久且深厚友誼連結的阿富汗人民」。
馬克宏首先警示，「恐怖組織在阿富汗活動，企圖乘亂得利」，他也保證法國會繼續「積極對抗各種型態的伊斯蘭恐怖主義」。
總統在演說中強調，「阿富汗不應該再次成為過去那樣的恐怖主義溫床」。
他呼籲國際社會給予「負責任且統一的回應」以及「外交與政治行動」。馬克宏說：「這牽涉到國際和平與穩定，對抗共同敵人，也就是恐怖主義以及支持他們的人。為此，我們將盡一切讓俄國、美國與歐洲有效合作，因為我們利益一致。」
在這10多分鐘的談話中，馬克宏也談及15日晚間啟動的撤僑計畫。班機昨晚重返喀布爾（Kaboul），馬克宏強調「法國的『責任與尊嚴』就是要保護曾經協助過我們，而如今卻因塔利班而身陷威脅的阿富汗人」。
「絕對優先是要保證須離開阿富汗的國民，以及曾經為法國工作過的阿富汗人都能安全」，他補充，這些人包括通譯、司機、廚師等。
法國政府表示，自5月開始，已有625名在法國組織工作過的阿富汗職員與家人陸續抵達法國。馬克宏指出，目前共約有800人已回到法國領土，還有數十名法國人在阿富汗。
法國總統在談話中宣布，2架軍機以及特種部隊接下來會抵達喀布爾機場，接回還留在當地的僑民與阿富汗職員。
此外，馬克宏也表示下一步將協助「阿富汗公民社會的中堅分子」，包括記者、維權人士或甚至藝術家，都將儘可能的獲得庇護。馬克宏說：「能與自由鬥士站在同一陣線是法國的榮幸。」
馬克宏話鋒一轉，談到歐洲應該預防和杜絕，可能會在塔利班掌權後出現的「大量非法移民潮」。
據歐盟數據機構Eurostat調查，2020年阿富汗人占歐盟國家庇護申請者總人數41萬6600的10.6% ，僅次於敘利亞的15.2 %。巴黎自7月開始，已停止驅逐庇護申請過期的阿富汗移民。
就如同恐怖主義死灰復燃，許多政治領袖都害怕帶來新一波的移民潮。馬克宏表示，將和德國以及其他歐洲國家，立即規劃堅定且統一的回應。
在演說尾聲，馬克宏表示，最重要的是要在阿富汗建立可信的政治程序，以及對阿富汗公民團體的支持。
「我們應繼續捍衛原則和價值觀。阿富汗人民有權活在對個人的尊重之中；阿富汗女性有權活在自由和尊嚴之中」。
馬克宏最後說道：「阿富汗的命運掌握在人民手裡，但我們會堅定地站在阿富汗人這邊 ... 我很清楚向那些傾向戰爭、愚民政策和盲目暴力的人說，你們選擇了孤立和無止盡的苦難。」（編輯：黃自強）1100817