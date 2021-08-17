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加薪幅度創高！台塑四寶每人調薪3.83%　加發1萬勤勉金　

▲台塑集團年度加薪案今（17）日由集團總裁王文淵正式拍板定案，決議今年台塑集團員工每人加薪3.83%，並加發1萬元的勤勉金，總計調薪幅度達5.33%，創歷史新高。（圖／NOWnews資料照片）
▲台塑集團年度加薪案今（17）日由集團總裁王文淵正式拍板定案，決議今年台塑集團員工每人加薪3.83%，並加發1萬元的勤勉金，總計調薪幅度達5.33%，創歷史新高。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-08-17 13:15:27

台塑集團年度加薪案今（17）日由集團總裁王文淵正式拍板定案，決議今年台塑集團員工每人加薪3.83%，並加發1萬元的勤勉金，總計調薪幅度達5.33%，創歷史新高。

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傳產薪資指標龍頭台塑集團每年6或7月都會固定為員工進行年度調薪，今年遇上疫情有所延遲，總裁王文淵也以視訊方式與工會代表討論這次調薪幅度。

台塑四寶上半年一掃去年同期虧損陰霾，大賺1326.52億元，表現出乎預期。其中，台塑每股賺3.18元為四寶之冠、南亞EPS 2.9元為次高，EPS雙雙寫下歷年同期新高。

而關乎加薪的去年集團業績，受到貿易戰、疫情、通膨因素以及石化價格下跌影響，歷經第2季衰退，直到Q3營運才逐步回溫。2020四寶全年稅後淨利達726.94憶元，年減42.7%。

即便如此，王文淵仍拍板今年集團加薪幅度3.83%，雖略低於預期，但每人加發1萬元的勤勉金，若以台塑基層員工平均薪資54000元左右計算，合計調薪幅度達5.33%，等於超越2018年，創歷史新高。

回顧過去台塑加薪幅度，以2018年調薪4%再加上4000元紅包，合計加薪幅度4.7%為最高。而這次合計調薪5.33%，已超越2018年，創歷史新高。


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