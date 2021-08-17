柯文哲要選高雄？張博洋：會不會太瞧不起高雄人

台北市長柯文哲的市長任期將滿，名嘴陳敏鳳在周玉蔻節目上說有人私下和柯文哲聊天時曾說到「要選高雄市長」，今天高雄市長陳其邁被問到時只說了「不評論三個字」，台灣基進新聞部主任張博洋則認為，台北還沒清零，市長就跑到台東去搭熱氣球順便噴政治口水的人要選高雄市長？「會不會太瞧不起高雄人？」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-17 13:20:37
張博洋說，台北還沒清零，北市首長就跑去搭熱氣球，腦子想的不是市政，而是高雄，還在為防疫所苦的台北市民情何以堪？張博洋示警，不論是疫苗數量分配問題，民眾黨以錯誤資訊火力猛攻高雄疫苗比台北多，又或是配合國民黨的治安抹黑策略，無視北市黑衣人闖警局事件，唱衰高雄是慶記之都。
張博洋說，更令人心寒的是，面對來自黨中央的抹黑，在高雄的民眾黨無論是立委或者是將參選2022議員選戰的幹部，無一人挺身為高雄辯護，若柯文哲真的要選高雄，韓國瑜當年製造「又老又窮」的論調，恐怕將再次上演，但高雄是高雄人安居樂業的地方，不是政客與政黨炒熱選情的跳板，當高雄市長在桃源勘災時，一個丟下自己市民，跑到台東去搭熱氣球還順便噴政治口水的人要選高雄市長，「會不會太瞧不起高雄人」？
台灣基進新聞部副主任陳子瑜則說，高雄人不會忘記，2018年是誰協助造就「韓流」？是柯文哲；高雄人不會忘記，是誰一直攻擊高雄在南北不均下，為了發展而承擔的債務？是柯文哲；高雄人也不會忘記，是誰抨擊前瞻計畫是「強盜分錢」，阻擋高雄跟其他南部縣市的建設？是柯文哲，沒想到最近傳出柯文哲2022要選高雄市長的訊息，按照高雄人的個性，就是一句話：「好膽就來」。