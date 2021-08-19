金曲32／許富凱7度入圍　自嘲「電器殺手」發功求運氣

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說起看金曲獎入圍名單，爽朗的許富凱分享，某一年他在日本遊學，因為前一年他有發片，所以信心十足地認為自己一定會入圍，所以就在金曲獎公布入圍當天在日本買了一套喜歡的衣服，沒想到打開入圍名單，竟然怎麼看都沒有入圍「最佳台語男歌手」，讓他失落到不行，也因此使他有了下意識逃避的習慣。
許富凱也回憶起當時沒有入圍「最佳台語男歌手」的心情，他正經的說：「人真的不能在難過的時候在百貨公司裡面，因為總會花一些錢療傷自己的心情。」那次竟讓他在百貨公司「手滑」，一買就買到了6位數，他也因此感嘆：「終於了解失戀的人、不開心的人在百貨公司裡大買特買的心情了。」
至於會帶什麼幸運物去金曲獎上，替自己增添好運，許富凱先是笑說，很多粉絲不知道怎麼拿到了他的生辰八字，把他的生辰八字、照片，拿去問算命師，看他需要要帶什麼東西加持，「他們都幫我問好了，那天一定要戴紅色的東西。」但他左思右想，每一年也都有穿紅內褲，可是都沒得獎，那還有什麼東西是紅色的呢？沒想到他竟然想到了紅龜粿抱枕，因為這個紅龜粿，即是出現在發片記者會上的幸運物，他幽默表示這顆抱枕不僅能當幸運物，還能放在座椅上靠著，一舉兩得，逗趣發言令人失笑，此外他也透露，今年預計不會走紅毯，只想好好參與頒獎典禮。
除了許富凱外，入圍本屆「最佳台語男歌手」的還有楊肅浩、伍佰、浩子與荒山亮，他不諱言的說：「只有我自己是競爭對手。」為了避免誤會，他趕緊解釋：「這個不是講大話，他們都是全新創作，我做的是一張跟過去致敬的專輯。」許富凱認為，跟過去的音樂致敬對他來說是一件很重要事情，而金曲獎恰巧一直在推廣這件事，「所以我覺得能被聽見的勝算滿大的，今天跟自己打氣。原本我做音樂的初衷，就是不想把以前的音樂忘掉，但也不代表我不會做新的音樂。」
而在疫情期間，似乎讓許富凱多愁善感起來，在IG上發文透露想到了很多事情，天天都能從新聞上看到，很多人因為疫情的關係過世，他用略帶遺憾的語氣說道：「我真的還沒有隔那麼長的時間回家，我也叫爸媽先不要上來。」在家裡居家防疫期間，他會整理家裡，翻出了很多CD，其中一張竟然是外婆過世時告別式的影片，「觸景傷情吧！想到很多以前的事情，想到不在的那些人。」許富凱也表示，想趁有生之年把想做的事情趕緊記錄下來，「因為遺憾這件事，本身就是一件很讓人惆悵的事。」
此外，也因為疫情關係待在家，所以許富凱購買生活用品都以網購的方式居多，近來買了最貴的東西是電鍋，沒想到電鍋用了5次竟然被他這個「電器殺手」給用壞，連朋友得知電鍋壞了都感到驚奇，身為「電器殺手」，他的戰績不只如此，就連吹風機他也能把它用壞，讓他自嘲：「這種幸運度，比得金曲獎還要高欸！」
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