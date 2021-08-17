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振興券全民免費領　民眾黨團：紓困救急唯有排富發現金

▲台灣民眾黨立法院黨團舉行「民進黨無視民意 應先紓困再振興！」記者會。（圖／民眾黨團提供）
▲台灣民眾黨立法院黨團舉行「民進黨無視民意 應先紓困再振興！」記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-17 14:31:04｜2021-08-17 14:34:23

針對振興五倍券發放是否該收取1000元，行政院長蘇貞昌上週拍板免收，並於昨日召集自家立委召開政策協調會，台灣民眾黨立院黨團認為政院仍將在野黨立委意見排除在整個國家政策的討論之外，呼籲紓困救急應該「排富發現金」，幫助急需協助的民眾渡過難關。

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民眾黨團總召邱臣遠與副總召高虹安今（17）日召開記者會，邱臣遠指出，蘇貞昌的振興券政策臨時免收1000元轉了個「髮夾彎」，理由竟是今年全年經濟成長率上修為5.88%，可望創11年新高，但事實上疫情對GDP影響較小，是因為台灣有許多外銷型產業，這樣對數據錯誤的理解，讓全體國民都難以認同，政府更應該要注意的是經濟大幅負成長的服務業、餐飲業，甚至是藝文、旅遊，以及尚未開放的娛樂業等，這些才應是急著需要紓困的對象，而不是只看一個國家總體平均數字。

邱臣遠強調，疫情當前必須痛心疾首呼籲，蘇貞昌放下政黨對立、減少政治考量，盡速規畫民眾黨團的訴求「排富發現金」，針對急需紓困的產業救急。台灣沒有虛耗的本錢，目前紓困特別預算還有1600億，9月立法院開議之後，民眾黨團會邀請蘇貞昌院長針對這次紓困專案，向國人進行專案報告，把一切的資訊公開透明讓國人知道。

高虹安指出，行政院原本預估五倍券的預算約為1100億元，沒想到才過幾天就增加「德政」讓全民免付1000元，將預算提高為1300億元。行政院在5月底將紓困特別預算總額上限提高至8400億，但如今僅剩約1600億的餘額，要如何有效使用預算值得政府深思。

高虹安表示，民進黨執政對於民間疾苦還是不很了解，行政院也都聽不進去民眾的心聲。從去年的三倍券經驗觀察，台灣有很多消費金額不到100元的銅板經濟，在疫情紓困被完全忽略，這些小規模營業人都是真正維持台灣人民生活運作的店家，發放面額200元500元的振興券，若還要規範不能找零，完全不符合基層真實的消費需求。

高虹安表示，從5月開始，餐飲業、觀光業陸續停擺，「減班休息」人數高達5萬7000多人。即使8月疫情趨緩，目前也還有許多觀光旅宿尚未開放，餐飲業只有部分開放內用，人民的消費信心也還沒回溫，店家的生意一樣慘淡。現在政府方針應該是要紓困救急，而不是急著跳到振興，蘇貞昌到現在還沒搞清楚，產業已經快要崩解，店家陸續倒閉的情況，這些振興券要去那裡消費呢?現在不是振興的時刻，而是要紓困救急，只有「排富發現金」才能真正救到急需幫助的民眾！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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