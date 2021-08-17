振興券全民免費領　民眾黨團：紓困救急唯有排富發現金

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邱臣遠強調，疫情當前必須痛心疾首呼籲，蘇貞昌放下政黨對立、減少政治考量，盡速規畫民眾黨團的訴求「排富發現金」，針對急需紓困的產業救急。台灣沒有虛耗的本錢，目前紓困特別預算還有1600億，9月立法院開議之後，民眾黨團會邀請蘇貞昌院長針對這次紓困專案，向國人進行專案報告，把一切的資訊公開透明讓國人知道。
高虹安指出，行政院原本預估五倍券的預算約為1100億元，沒想到才過幾天就增加「德政」讓全民免付1000元，將預算提高為1300億元。行政院在5月底將紓困特別預算總額上限提高至8400億，但如今僅剩約1600億的餘額，要如何有效使用預算值得政府深思。
高虹安表示，民進黨執政對於民間疾苦還是不很了解，行政院也都聽不進去民眾的心聲。從去年的三倍券經驗觀察，台灣有很多消費金額不到100元的銅板經濟，在疫情紓困被完全忽略，這些小規模營業人都是真正維持台灣人民生活運作的店家，發放面額200元500元的振興券，若還要規範不能找零，完全不符合基層真實的消費需求。
高虹安表示，從5月開始，餐飲業、觀光業陸續停擺，「減班休息」人數高達5萬7000多人。即使8月疫情趨緩，目前也還有許多觀光旅宿尚未開放，餐飲業只有部分開放內用，人民的消費信心也還沒回溫，店家的生意一樣慘淡。現在政府方針應該是要紓困救急，而不是急著跳到振興，蘇貞昌到現在還沒搞清楚，產業已經快要崩解，店家陸續倒閉的情況，這些振興券要去那裡消費呢?現在不是振興的時刻，而是要紓困救急，只有「排富發現金」才能真正救到急需幫助的民眾！
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