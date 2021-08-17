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阿富汗塔利班再次上台　最年輕女市長：坐等被殺

▲阿富汗最年輕女性市長暨女權人士加法里告訴英國媒體，她曾多次遭受死亡威脅，如今塔利班再次上台，她只能坐等接受處決（圖／美聯社／達志影像）
▲阿富汗最年輕女性市長暨女權人士加法里告訴英國媒體，她曾多次遭受死亡威脅，如今塔利班再次上台，她只能坐等接受處決（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-17 14:42:46

（中央社紐約16日綜合外電報導）阿富汗最年輕女性市長暨女權人士加法里告訴英國媒體，她曾多次遭受死亡威脅，如今塔利班再次上台，她只能坐等接受處決；塔利班則表示，會保護女性與反對者的性命。

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中部省會麥丹夏市（Maidan Shar）市長加法里（Zarifa Ghafari）說：「我就坐這兒等他們來，沒人能幫我或我家人，我就和家人與丈夫坐在這裡。他們會找上像我這種人並殺害。我不能離開家人，何況也不知能去哪？」

現年27歲的加法里是阿富汗最年輕的市長，也是首位入主華達克（Wardak）省麥丹夏市長辦公室的女性。

「紐約時報」指出，加法里2018年夏天受總統甘尼（Ashraf Ghani）派任。據報導，儘管之前阿富汗也出過女性省長和市長，但她是歷來極少數在相當保守的麥丹夏出任公職的女性。

加法里多年來捍衛阿國女權，主持自己的廣播節目，並成立聚焦能幫女性經濟自主的非政府組織。她的領導統御在相對保守的省分屢遭抗拒，還曾接到好幾次死亡威脅，並數次從企圖對她的攻擊中倖存。

去年11月，她的父親瓦西-加法里（Abdul WasiGhafari）在喀布爾遭到刺殺，加法里認為擔任陸軍上校的父親之死是塔利班所為。

紐約時報指出，她當時受訪時說「他們不想讓我在麥丹夏，所以他們殺了我父親。我的心都碎了，我不知道還能依靠誰。但即使他們再次來抓我，我也不會退縮。我已不再害怕死亡」。

報導指出隨塔利班東山再起，加法里被安排到喀布爾相對安全的國防部內工作，負責士兵福利以及因恐怖攻擊而受傷的平民。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）15日時承諾，女性以及反對者的身家性命都會受到保護。

穆賈希德表示，塔利班戰士會在「喀布爾的所有入口待命，直到達成和平且令人滿意的政權轉移協議」。

在另一份給美國國家廣播公司新聞網（NBC News）的獨立聲明中，塔利班發言人稱進入喀布爾的士兵在高階指揮官的指示下，並沒有攜帶武器。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）16日在接受NBC「今日秀」（TODAY）節目專訪時坦言：「這次事件中，城市淪陷的速度快於所有人預期，包括阿富汗人與許多觀察局勢的分析師。」（譯者：曾婷瑄/核稿：陳亦偉）1100817

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