民調：全球3／4民眾認為地球瀕臨氣候臨界點

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科學家愈來愈擔心某些大自然的反撲，像冰蓋或永凍層不可逆的解凍可能一觸即發，儘管新型冠狀病毒疫情爆發，人類活動驚人的碳排量卻絲毫沒有趨緩徵兆。
聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）報告警告說，地球氣溫預計在2030年左右，會比前工業時代高出攝氏1.5度，比3年前的預測時間要提早整整10年。
報告說，「可能性低但衝擊大」的臨界點，像是亞馬遜（Amazon）森林一向被視為吸收溫室氣體排放的碳吸儲庫，恐演變成碳排源頭。
今天公布的這份調查是由全球人民聯盟（GlobalCommons Alliance）與市調組織「易普索莫里」（Ipsos MORI）所做。調查發現，每5名受訪者中就有4人表示希望能在保護地球上更盡心力。
根據民調結果撰寫研究報告的主筆蓋夫尼（OwenGaffney）說：「這個世界不是在夢中走向災難。人們知道我們正冒巨大風險，他們想更盡心力的同時，也希望政府採取更多行動。」
另一方面，調查也顯示，開發中國家人民在保護大自然與氣候上，比富裕國家人民更有意願。
印尼與南非分別有95%與94%的受訪者表示，他們要為保護地球做更多；但相較下，德國和美國只有分別70%與74%的受訪者表示願意如此。
此外，儘管有59%受訪者表示他們認為有必要盡快淘汰化石燃料，但僅有8%承認10年內會有這項大規模的能源轉變。
蓋夫尼表示，調查顯示「人們真的很想要為保護自然做點事，但自承在資訊缺乏與經濟侷限的情況下，心有餘而力不足」。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1100817