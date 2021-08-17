確診者足跡影響　吃到飽餐廳「饗饗」停業至27日

昨（16）日晚間傳出位於信義區的吃到飽餐廳「饗饗」有確診者足跡，獲台北市衛生局證實。今日上午，業者在臉書專頁及官網發布聲明表示，已安排員工進行快篩及PCR檢測，目前均為陰性。業者表示，將自主暫停營業至8月27日，以確保顧客及同仁安全。
記者張志康/綜合報導
2021-08-17 14:48:14
業者表示，「饗饗」於8月16日接獲台北巿衛生局通知，8月8日有確診者曾至餐廳用餐，當下立即暫停營運服務，並委請專業廠商進行全店清潔與消毒作業。同時，也在第一時間自主安排全體同仁進行快篩與PCR檢測，截至目前為止（8/17）已收到的同仁檢驗報告，結果都為陰性。
業者指出，台北市衛生局要求該店於27日前暫停內用服務，但外帶、外送服務仍可進行。但業者表示，顧及顧客與同仁的安全且秉持防疫責任，饗饗決定以更高規格處理此次事件，即日起至8月27日將全面自主暫停營業（包含內用及外帶外送服務），並於8月28日恢復營業，以確保同仁與顧客的安全與健康。
業者進一步表示，該公司自2020年爆發新冠疫情以來，一直以社會防疫與顧客及員工安全為首要考量，持續落實政府所有防疫規範，力求為客人和同仁創造安心安全的環境。業者也表示，旗下所有品牌與分店，未來也將持續保持高度警惕，依照衛福部及各地方政府餐飲規定，繼續積極配合相關規範與指引，以保障大家的健康與安全。