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日本「數獨教父」膽管癌逝世　鍜治真起享壽69歲

▲人稱「數獨教父」的鍜治真起將熱門智力遊戲Number Place命名為「數獨」（Sudoku）並大力推廣，他因膽管癌在本月10日過世，享壽69歲。（圖／翻攝自《朝日新聞》）
▲人稱「數獨教父」的鍜治真起將熱門智力遊戲Number Place命名為「數獨」（Sudoku）並大力推廣，他因膽管癌在本月10日過世，享壽69歲。（圖／翻攝自《朝日新聞》）

中央社

2021-08-17 17:19:50｜2021-08-17 17:20:07

（中央社東京17日綜合外電報導）人稱「數獨教父」的鍜治真起將熱門智力遊戲Number Place命名為「數獨」（Sudoku）並大力推廣，他因膽管癌在本月10日過世，享壽69歲。

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許多人都玩過在9乘9方格中填數字的「數獨」，這個遊戲來自美國，但由鍜治真起命名為「數獨」，進而發揚光大。

日本「SPORTS報知」報導，鍜治真起出生於北海道札幌市，從慶應義塾大學肄業後，在印刷公司上班，1980年與朋友合作創刊出版日本第一本智力遊戲雜誌「Puzzle通信Nikoli」，1983年成立Nikoli公司，並擔任社長。

1980年代中期，鍜治在雜誌中介紹從美國智力遊戲雜誌上看到的數字遊戲Number Place。

由於數字只能選填個位數的1到9，加上直行、橫列或每個3乘3小區塊中，每個數字都只能出現一次，鍜治從「個位數、只能出現一次」的規則聯想到英文單字Single，再引申到「獨身」的含意，因此將NumberPlace命名為「數字僅限獨身」，簡稱「數獨」。

鍜治將「數獨」遊戲單獨出書，在日本國內慢慢累積人氣。2004年，一名紐西蘭的數獨粉絲將自己創造的數獨遊戲投稿到英國泰晤士報（The Times），報社以「數獨」的日文讀音SUDOKU為名刊出，在歐美地區成為大受歡迎的智力遊戲。

鍜治今年8月從Nikoli公司社長一職退休，轉任董事。他本月10日因膽管癌在自宅過世，享壽69歲，葬禮只限親近家人參加，預定日後舉行告別會。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1100817

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