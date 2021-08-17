塔利班奪權後組織定位恐轉變　對社群媒體構新挑戰

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儘管臉書已有嚴禁危險組織的政策，塔利班成員據稱仍持續使用臉書旗下端對端加密通訊服務WhatsApp，直接與阿富汗人溝通。
臉書發言人說，公司密切關注阿富汗情勢發展，只要發現帳號與受制裁的阿富汗組織有關聯，WhatsApp無論如何都將採取行動，包括移除帳號。
在推特（Twitter）方面，擁有數十萬跟隨者的塔利班發言人，在阿富汗落入塔利班手中時，不斷在推特上發文更新訊息。
被問到塔利班使用平台的狀況時，推特提到規範暴力組織與仇恨內容的政策，但沒有回答路透社如何分類的問題。根據現行內規，推特不允許宣揚恐怖主義或對平民訴諸暴力的組織使用服務。
塔利班重返執政，外界擔憂塔利班將打壓言論自由與人權，尤其是女性權利，憂心阿富汗將再度成為全球恐怖主義的溫床。
塔利班官員已發表聲明表示，他們希望建立和平的國際關係，承諾將保護阿富汗人。
今年，對於如何處理全球現任領袖與掌權組織的帳號，社群媒體巨擘做出的決定引發熱議，例如，前美國總統川普因為煽動1月6日國會暴動，帳號遭封鎖，引發各界議論；緬甸軍方的帳號也在政變期間遭禁用。
這些社群媒體巨擘因為擁有廣大的政治與經濟影響力，遭受全球國會議員與監管機關嚴厲監督，而社群媒體通常是依據國家認定標準或正式的國際認可，來判定可以允許哪些帳號出現在平台上。
這些準則也有助於判定哪些是經過驗證、獲准使用的官方國家帳號，或者哪些帳號違反言論規定、但因發出具有新聞價值的內容或揭露攸關公共利益的漏洞，可以獲得特殊待遇。
然而，各大科技公司的立場存在差異，顯示他們處理帳號的方法並不一致。
Alphabet旗下的影音平台YouTube，被問到是否對塔利班祭出禁令或限制時，不願發表評論，但表示YouTube是依據各國政府對「外國恐怖組織」（ForeignTerrorist Organizations）的定義作為指南，對暴力犯罪團體施加規範。
YouTube提到美國國務院的外國恐怖組織清單，而塔利班並非其中一員。美國將塔利班歸類為「特別認定的全球恐怖分子」（Specially Designated GlobalTerrorist），凍結列入黑名單者在美資產，並禁止美國人與他們合作。
讓事情更加複雜的是，雖然大多數的國家沒有釋出在外交上承認塔利班的跡象，但在塔利班鞏固阿富汗權力時，他們在國際舞台上的地位可能將有所轉變。
英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）的南亞安全研究人員兼博士候選人西耶赫（MohammedSinan Siyech）說，從美國與中國都曾與塔利班舉行會談的角度來看，「在國際關係上，塔利班算是被接受的參與者」。
「如果這樣的承認獲得接受，要推特或臉書等公司主觀判斷塔利班是不好的組織、因此不得讓帳號出現在平台上，將會讓情況更為複雜混亂。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1100817